功能性腸胃病｜腸胃不適可由情緒引致 拆解腸易激7大成因 3種方法解決功能性腸胃病

腸胃反覆不適但做盡胃鏡大腸鏡都找不出成因，癥結可能其實出在情緒問題。科學研究證實，當人體處於緊張、憂慮或情緒低潮時，消化系統會產生相應的生理變化。長期心理壓力可能干擾腸道正常運作，引發腹痛、腹瀉或排便困難等問題。精神科專科醫生潘錦珊接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，腸道微生物環境的紊亂同樣可能成為情緒波動的潛在因素，這種雙向影響容易造成身心交互作用的負面循環，建議可透過心理治療介入，或者調整生活方式以處理功能性腸胃疾病。