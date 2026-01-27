痱滋反覆生不停？中醫解構真正原因 實火、虛火分別＋禁忌食物一次睇清
中醫解構痱滋｜實火 vs 虛火如何分？中成藥點揀？哪些成分孕婦／兒童要避？
【痱滋/口腔潰瘍/中醫/實火虛火】不少人一生痱滋便覺得「上火」，立即到涼茶鋪喝「廿四味」。但痱滋成因遠比坊間認知複雜。消委會訪問香港中文大學中醫學院代表符文澍教授，從中醫角度拆解痱滋成因、治療方法，以及市民在選購中成藥時的注意事項。
上述因素會令熱邪積聚脾胃，向上灼傷口腔黏膜，形成潰瘍。此類患者常於壓力大、月經前後或睡眠不足時發作，並伴隨胸脅脹痛、口苦。
虛火（虛證）
- 長期熬夜、勞累過度
- 久病傷陰或先天體質陰虛
- 脾胃虛弱、氣血不足
陰液不足無法制約陽氣，引致虛火上炎灼傷口腔。年老或久病者亦容易出現黏膜失養、潰瘍反覆及難癒。
症狀分別：
- 實證：發病急、紅腫痛明顯、潰瘍較大
- 虛證：反覆發作、癒合慢、表面色淡、隱隱作痛
二、實火（肝鬱化火）
- 治法：疏肝解鬱、清肝瀉火
- 常用方劑：加味逍遙散（丹梔逍遙散）
- 建議：調整情緒、減壓
三、虛火（陰虛火旺）
- 治法：滋陰降火
- 常用方劑：知柏地黃丸加減
- 建議：避免熬夜
四、虛火（氣虛／陽虛）
- 治法：補中益氣、溫陽斂瘡
- 常用方劑：補中益氣湯或附子理中湯加減
- 建議：注意保暖、適量溫補
3.選購中成藥要注意甚麼？
符教授提醒，應「先辨證、後用藥」，切勿一見痱滋便盲目瀉火。
1.不宜亂服寒涼藥物，以免損傷脾胃
2.必須選擇香港註冊中成藥（包裝上有註冊編號）
3.成分分辨證型：
- 金銀花、黃連、黃芩 → 寒涼，適合實熱型
- 麥冬、玄參 → 滋陰，較適合虛火型
4.清熱瀉火產品不可長期服用，症狀緩解後應停用
5.含雄黃產品不可長期服用，避免中毒風險
4.兒童及孕婦使用痱滋中成藥有甚麼要留意？
兒童
- 劑量需由醫師指導
- 不可隨意使用成人藥物
孕婦
- 避免自行服用中成藥
- 雄黃可能致砷中毒
- 牛黃可能引起身體不適
- 大黃及冰片有機會引發流產
- 如需用藥必須諮詢註冊中醫