痱滋反覆生不停？中醫解構真正原因　實火、虛火分別＋禁忌食物一次睇清

中醫解構痱滋｜實火 vs 虛火如何分？中成藥點揀？哪些成分孕婦／兒童要避？

【痱滋/口腔潰瘍/中醫/實火虛火】不少人一生痱滋便覺得「上火」，立即到涼茶鋪喝「廿四味」。但痱滋成因遠比坊間認知複雜。消委會訪問香港中文大學中醫學院代表符文澍教授，從中醫角度拆解痱滋成因、治療方法，以及市民在選購中成藥時的注意事項。

痱滋反覆生不停目錄

1.生痱滋的中醫成因是甚麼？

符教授指出，中醫主要分為「實火」與「虛火」兩大類：

實火（實證）

  • 長期進食辛辣、燒烤、油炸、肥甘厚味
  • 過量飲酒
  • 長期壓力大、抑鬱、煩躁、熬夜

上述因素會令熱邪積聚脾胃，向上灼傷口腔黏膜，形成潰瘍。此類患者常於壓力大、月經前後或睡眠不足時發作，並伴隨胸脅脹痛、口苦。

虛火（虛證）

  • 長期熬夜、勞累過度
  • 久病傷陰或先天體質陰虛
  • 脾胃虛弱、氣血不足

陰液不足無法制約陽氣，引致虛火上炎灼傷口腔。年老或久病者亦容易出現黏膜失養、潰瘍反覆及難癒。

症狀分別：

  • 實證：發病急、紅腫痛明顯、潰瘍較大
  • 虛證：反覆發作、癒合慢、表面色淡、隱隱作痛

2.中醫如何治療與紓緩痱滋？

治療原則按證型辨證處方：

一、實火（心脾積熱）

  • 治法：清熱瀉火、涼血解毒
  • 常用方劑：導赤散合瀉黃散加減
  • 建議：避免辛辣及熱性食物

二、實火（肝鬱化火）

  • 治法：疏肝解鬱、清肝瀉火
  • 常用方劑：加味逍遙散（丹梔逍遙散）
  • 建議：調整情緒、減壓

三、虛火（陰虛火旺）

  • 治法：滋陰降火
  • 常用方劑：知柏地黃丸加減
  • 建議：避免熬夜

四、虛火（氣虛／陽虛）

  • 治法：補中益氣、溫陽斂瘡
  • 常用方劑：補中益氣湯或附子理中湯加減
  • 建議：注意保暖、適量溫補

3.選購中成藥要注意甚麼？

符教授提醒，應「先辨證、後用藥」，切勿一見痱滋便盲目瀉火。

1.不宜亂服寒涼藥物，以免損傷脾胃

2.必須選擇香港註冊中成藥（包裝上有註冊編號）

3.成分分辨證型：

  • 金銀花、黃連、黃芩 → 寒涼，適合實熱型
  • 麥冬、玄參 → 滋陰，較適合虛火型

4.清熱瀉火產品不可長期服用，症狀緩解後應停用

5.含雄黃產品不可長期服用，避免中毒風險

6.痱滋超過兩周未癒或反覆、嚴重者須及早求醫

4.兒童及孕婦使用痱滋中成藥有甚麼要留意？

兒童

  • 劑量需由醫師指導
  • 不可隨意使用成人藥物

孕婦

  • 避免自行服用中成藥
  • 雄黃可能致砷中毒
  • 牛黃可能引起身體不適
  • 大黃及冰片有機會引發流產
  • 如需用藥必須諮詢註冊中醫

5.如何預防生痱滋？

  • 飲食清淡，多吃蔬果，避免辛辣油炸及過甜食物
  • 保持規律作息，充足睡眠
  • 管理情緒、適量運動、減壓
  • 注意口腔衛生，可使用軟毛牙刷避免刮傷黏膜

