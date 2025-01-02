腹瀉｜過節食滯腸胃炎病人增3成 醫生拆解腹瀉處理法5種情況即求醫

聖誕後緊接新年，喜慶之間特別容易食滯引起腸胃問題。本港家庭醫生林永和接受《日日健康》醫聊室訪問時提到，近期因腸胃問題求醫的病人多因飲食過量，又或者曾食用不潔食物引致。林醫生提到，程度輕微的腹瀉問題可透過改善飲食與多補充水份處理，但如果同時出現多種症狀就可能屬於急性腸胃炎甚至更嚴重疾病，建議病人要及早求醫。

