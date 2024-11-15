咳足半個月或患過敏性氣管炎 醫生提7大壞習慣 宜一方法代替吸塵
香港估計超過33萬人患有哮喘，150萬人患有過敏性鼻炎，兩者同屬同一呼吸氣道的過敏性炎症。其實家居環境經常暗藏各種致敏源，令過敏性氣管炎和哮喘症狀加劇，呼吸系統科專科醫生郭旭龍接受《日日健康》醫聊室訪問指出，久咳不停或為過敏性氣管炎症狀，要注意有7大日常習慣易增致敏風險，其中吸塵機更是潛在成因之一。
1.哪個季節最多過敏性氣管炎／哮喘患者求診？為甚麼？
以季節來說，突然轉冷的秋天、天氣較冷的冬天，以及春天因為花粉增多的時候，都是過敏性氣管炎或氣管敏感最常發作的季節。
不過，並不是每位患者的病情都會隨季節變化。有些病人受環境中的致敏源影響，無論季節如何，病情仍會受到影響。
2.家居環境有哪些常見致敏源？
家居常見致敏源：
- 塵蟎
- 霉菌
- 動物毛髮
- 花粉
- 空氣污染物
- 化學物質（如天拿水、漂白水）
此外，生活上的變化，例如運動、吸入冷空氣、壓力過大，甚至吸煙以及上呼吸道和下呼吸道的感染，都是常見的過敏性氣管炎或哮喘的誘因。
3.過敏性氣管炎／哮喘有哪些常見症狀？
哮喘或氣管敏感發作的症狀很多。兒童常見的症狀包括喘鳴聲和長期咳嗽，甚至在運動期間會感覺到不夠氣。由於兒童對自己病徵的描述不如成人準確，因此父母需要密切觀察，特別是對於高風險家庭（如有直系親屬過敏史）的孩子。成年人則不一定會聽到喘鳴聲，但較常見的症狀是持續咳嗽和運動時感到不夠氣。
4.長期咳嗽是否過敏性氣管炎／哮喘的警號？如何分辨？
氣管敏感和哮喘是長期咳嗽的主要成因之一，但也可能由其他因素引起，例如胃酸倒流或較嚴重的肺部疾病（如肺結核、肺癌等）。若有持續咳嗽超過三星期的情況，建議進行肺部檢查。
常見檢查方法：
- 呼氣檢查以檢測氣管收縮
- 使用氣管舒張劑觀察是否有舒張情況
- 一氧化氮呼氣測試（因一氧化氮是一種不會在正常人肺部的物質，僅在氣管敏感的炎症情況下出現）
5.家中燒香／使用加濕器會增加風險嗎？
燒香：在家中燒香會在密閉空間產生微粒，增加空氣中的污染物濃度，可能引發氣管敏感，如患者對空氣污染物敏感，則會影響健康。
加濕器：雖然本身不會直接影響氣管敏感，但如果在潮濕的環境中使用，可能會導致霉菌增長，而霉菌是一個常見的致敏源。
6.羽絨被或羽絨枕頭會引發氣管炎？
較常因羽絨被和羽絨枕頭引致過敏性氣管炎的高危人士，一般是工廠中接觸大量鳥類毛髮的工人，相對而言，家庭中因使用羽絨產品引發過敏的風險較小。
7.哪些常見習慣會增加風險？
- 吸煙
- 燒香
- 無定期洗床上用品：因此建議每週至少更換床單和枕頭兩次，並切記以熱水清洗，因為冷水未必能完全除去衣物上的塵蟎
- 使用厚窗簾和厚地毯
- 在睡房內放植物
- 讓寵物上床
- 用吸塵機
8.為何用吸塵機清潔反增風險？
在醫學上，我建議用濕布來清潔，而不是吸塵機。使用吸塵機雖然可以吸走部分塵蟎，但會產生氣流使未被吸走的塵埃在空氣中漂浮，反而增加病人吸入更多塵埃的機會。
9.你對過敏性氣管炎／哮喘患者有何建議？
過敏性氣管炎和哮喘是長期的氣管疾病，若感染流感可能導致症狀加重。因此，建議這些患者每年接種流感疫苗以減少感染風險。
圖片來源：設計圖片