咳足半個月或患過敏性氣管炎 醫生提7大壞習慣 宜一方法代替吸塵

香港估計超過33萬人患有哮喘，150萬人患有過敏性鼻炎，兩者同屬同一呼吸氣道的過敏性炎症。其實家居環境經常暗藏各種致敏源，令過敏性氣管炎和哮喘症狀加劇，呼吸系統科專科醫生郭旭龍接受《日日健康》醫聊室訪問指出，久咳不停或為過敏性氣管炎症狀，要注意有7大日常習慣易增致敏風險，其中吸塵機更是潛在成因之一。

