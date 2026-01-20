痱滋迷思｜牙醫拆解生痱滋4大成因　幾時要睇醫生？超過2星期未好要留神

【痱滋/口腔潰瘍/假牙/中老年口腔護理】痱滋雖小，卻常常令人口腔疼痛難耐，進食、說話都大受影響。痱滋長期反覆發作，更可能反映身體潛在健康問題。香港牙醫學會代表鍾穎欣醫生接受消委會訪問時指出，俗稱「痱滋」的復發性口瘡，其實只是口腔潰瘍的一種，除了與壓力、荷爾蒙波動等有關，部分長者更因假牙不貼合或唾液分泌減少而容易出現潰瘍。鍾醫生提醒，若潰瘍長期不癒或伴隨發燒、腫脹等症狀，便應盡快求醫。