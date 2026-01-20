痱滋迷思｜牙醫拆解生痱滋4大成因 幾時要睇醫生？超過2星期未好要留神
【痱滋/口腔潰瘍/假牙/中老年口腔護理】痱滋雖小，卻常常令人口腔疼痛難耐，進食、說話都大受影響。痱滋長期反覆發作，更可能反映身體潛在健康問題。香港牙醫學會代表鍾穎欣醫生接受消委會訪問時指出，俗稱「痱滋」的復發性口瘡，其實只是口腔潰瘍的一種，除了與壓力、荷爾蒙波動等有關，部分長者更因假牙不貼合或唾液分泌減少而容易出現潰瘍。鍾醫生提醒，若潰瘍長期不癒或伴隨發燒、腫脹等症狀，便應盡快求醫。
痱滋迷思目錄
痱滋？口腔潰瘍？
鍾醫生指，俗稱痱滋的復發性口瘡只是其中一種病因未明、且容易反覆發作的口腔潰瘍類型，其誘因多樣，包括精神壓力大、睡眠質素差及荷爾蒙不平衡等 。痱滋有可能出現在牙齦、舌頭、口腔內側的臉頰、嘴唇內側或上顎等部位 。患者的口腔黏膜內會出現腫脹，形成橢圓或圓形的潰瘍 。當進食辛辣或味道濃郁的食物時，更會刺激痱滋患處引發疼痛並令唾液分泌增加 。
一般而言，大部分痱滋並不具傳染性，且通常在一至兩周內便會自然痊癒 。至於口腔潰瘍則泛指各種口腔黏膜上的炎症，除了復發性口瘡外，亦包括咬傷或燙傷等物理創傷 。此外，口腔健康與身體狀況有很大關連，一些系統性疾病如內分泌問題、免疫系統疾病或缺乏特定營養等因素，都可能與出現口腔潰瘍有關 。
哪類人較容易生痱滋？長者生痱滋較普遍嗎？
鍾醫生指出，不同年齡人士均有機會出現痱滋，而老化（aging）並非痱滋的直接誘因，但長者若患有慢性疾病或需長期服藥，部分藥物可能影響身體機能，例如減少唾液分泌，令口腔乾燥，容易造成創傷或擦傷 。
另外，若長者佩戴假牙（尤其是活動式牙托），更必須確保假牙合適，否則可能割傷口腔黏膜，導致口腔潰瘍 。若傷口進一步受到真菌感染，甚至可能會引起牙托性口炎 。因此，長者在初次佩戴或更換假牙時，應尋求專業牙醫協助，檢視假牙適配度並作出調整，以減少口腔受傷風險 。
生痱滋何時需要睇醫生？
雖然一般痱滋可自行觀察並採取基本護理，但因潰瘍成因多樣，鍾醫生建議若傷口超過兩至三周仍未癒合或持續不適，便應及早求醫 。若傷口惡化，如紅腫、流膿、範圍擴大，並伴隨發燒、頭痛或淋巴腫脹等症狀，亦須立即就醫，以了解確實成因，及早對症下藥 。
痱滋小知識
- 一般痱滋（復發性口腔潰瘍）會在一至兩星期內自行痊癒，如超過兩星期未癒合，應及早求醫。
- 長期反覆發作的痱滋，可能與營養不良（如缺乏維他命B12、鐵）、荷爾蒙變化或免疫系統異常有關。
- 某些藥物（如止痛藥、消炎藥）及刺激性食物（如熱辣、太鹹或過酸）可能會加劇潰瘍症狀。
- 保持口腔衛生、減少壓力、避免熬夜，有助減少痱滋復發機會。
- 若潰瘍出現於同一位置反覆不癒、形狀不規則、邊緣硬化或伴隨淋巴腫脹，應警惕是否其他潛在疾病，如白斑病或口腔癌前期病變。