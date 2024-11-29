200萬港人患鼻敏感 大力擤鼻涕或傷鼻腔致嚴重感染 醫生推薦3大舒緩方法

秋冬時節是鼻敏感症狀的高發期，《日日健康》醫聊室這次邀請到耳鼻喉科專科醫生鍾耀基，分享鼻敏感的常見成因與應對方法。鍾醫生指出，有近4分之1港人受鼻敏感困擾，睡眠不足及不良飲食等也是主要成因之一，對於坊間建議飲薑茶、食辣、沖熱水涼、熱氣蒸面等偏方，鍾醫均逐一拆解能否有效解決鼻敏感，並推薦3大最佳舒緩方法。

