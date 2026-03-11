長期失眠｜每晚醒幾次或患慢性失眠 CBT-I三步重整睡眠節奏勝過食藥

不少人以為「年紀大，瞓得少、夜晚醒幾次」是自然現象，但睡眠質素下降未必單純與老化有關，亦可能反映身心健康問題。香港老人科醫學會委員老人科專科醫生鄭戩毅，以及香港中文大學醫學院精神科學系助理教授陳銀燕指出，長者失眠常見包括入睡困難、夜間多次醒來及清晨早醒等表現；要令長者「瞓得好、瞓得安心」，關鍵在於找出失眠根源，及早尋求合適支援與介入。