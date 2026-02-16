長者失眠｜入睡難、易醒、夜尿頻或氣血陰陽失衡 虛證vs實證中藥調理不同忌亂食保健品
從「心神」入手 剖析長者失眠機理
華博士指出，中醫認為清醒與入睡由「心神」主導，而臟腑功能健全、氣血津精充足及陰陽平衡，均是心神正常運作的基礎。隨着年齡增長，臟腑機能、氣血運行及陰陽調節能力逐漸減弱，長者較青少年及壯年人更容易出現睡眠問題。
若日常調攝不當，例如未及時禦寒保暖、作息紊亂、飲食失衡、思慮過度、情緒波動、勞逸失調、缺乏運動，或長期受慢性疾病困擾，均可加重臟腑功能失調及氣血津精虧虛，導致陰陽失衡。尤其夜間出現「陽不能入於陰」，心神失養，便會出現心神不安、神不守舍，難以由動入靜，最終引發失眠。
相關症狀包括入睡困難、睡眠淺、多夢易醒、夜尿頻繁、凌晨早醒，甚至整夜未眠。長期失眠亦會影響日間精神，出現疲倦乏力、注意力不足、記憶力下降及情緒低落等情況，並可能加重慢性疾病，影響生活質素。因此，若長者持續受睡眠問題困擾，宜及早尋求中醫師評估與調理。
辨證論治 強調「補虛瀉實」
中醫治療長者失眠，會按「三因制宜」作全面分析，包括「因時」（時間、節氣、氣候）、「因地」（居住環境）及「因人」（性別、年齡、體質），並透過「望、聞、問、切」辨證，判斷屬「虛證」或「實證」，再釐清臟腑、氣血及陰陽失衡情況，制定個人化方案。
整體治療原則以「補虛瀉實、調和陰陽」為核心，重點在於安定心神。不同證型所用方藥亦有差異：
- 虛證：多採用「養心安神」方藥，常見藥材包括酸棗仁、夜交藤、靈芝等；常用方劑有天王補心丹、酸棗仁湯、甘麥大棗湯等。
- 實證：以「重鎮安神」為主，常見藥材包括龍骨、珍珠母、琥珀等；常見方劑包括硃砂安神丸、磁朱丸、珍珠母丸等。
華博士強調，方藥須按個人體質及證候加減配伍，不宜自行套用他人處方。
針刺按摩艾灸有助解決失眠
除中藥處方外，中醫亦可配合其他治療方法，包括針刺（毫針、火針、小針刀、體針、皮膚針、皮內針、電針、水針、頭皮針、耳針等）、艾灸、拔罐、耳穴貼及推拿按摩等。另可透過藥膳、茶療、足浴、藥枕及香囊等方式輔助調理。中醫師會按辨證結果及個別身體狀況，選擇合適方案，務求從整體改善睡眠。
慎選含中藥成分保健品
華博士提醒，市面上不少標榜安神助眠的保健食品含有中藥或草本成分，但並非人人適合。尤其高齡、體弱、患有慢性疾病或正長期服用西藥或中藥的長者，更應審慎。
為避免副作用、不良反應或與現有藥物產生相互作用，購買前應仔細了解產品成分，並諮詢醫藥專業人員或熟悉自身體質的中醫師意見，確保安全。
中醫治療長者失眠強調整體調理與辨證施治，並非單一藥物處理。透過個人化治療及生活調攝，多數患者可逐步改善睡眠質素。長者如有持續失眠問題，宜及早求醫，避免自行服藥或依賴成分不明的保健品，以免延誤治療。
