長者失眠｜入睡難、易醒、夜尿頻或氣血陰陽失衡 虛證vs實證中藥調理不同忌亂食保健品

長者失眠問題普遍，不少人以為只是「年紀大自然瞓得少」，卻忽略背後可能涉及臟腑失調、氣血虧虛或陰陽失衡。消委會邀請中大中醫學院代表華何與博士講解，中醫如何從「心神」機理入手辨證施治、按體質處方調理，同時提醒長者慎選標榜安神助眠的草本保健品，以免出現副作用或藥物相互作用風險。