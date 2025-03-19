尿頻尿失禁｜夜尿多？飲水即尿急？或為患膀胱過度活躍症 成因+症狀+運動及藥物治療拆解
尿頻尿失禁目錄
1.膀胱過度活躍症/夜尿多/尿失禁的成因是什麼？
膀胱過度活躍症又稱膀胱過動症，是下泌尿道功能失調引發的綜合症候群。主要症狀包括突發性尿急，以至尿失禁，尿頻及夜尿等。醫學界暫時對膀胱過度活躍症的成因，仍然未有定論，普遍認為跟膀胱的神經或肌肉失調有關。已知年長男士患有良性前列腺增生導致膀胱出口阻塞，有可能引起繼發性膀胱過度活躍症。部分患者因為出現：
- 中風
- 柏金遜症
- 中樞神經疾病
- 膀胱結石
- 尿道感染等
2.膀胱過度活躍症的症狀是什麼？與尿失禁有什麼分別？
正常膀胱可儲存約400至500毫升尿液，當達到一定容量後，我們便開始感到尿意。黃家榮醫生指，膀胱過度活躍症患者即使儲存小量尿液（可以少至50至100毫升），膀胱已經非常敏感及會異常收縮，導致膀胱內壓力突然增加，引致突發性尿急，有時甚至會有忍不住失禁的情況，好多時患者亦有尿頻或者夜尿的症狀，影響日常生活質素。
3.膀胱過度活躍症患者主要是女性及年老人士？男性患病率較低？ 年紀增長與患病機率有沒有直接關係？
其實不論男女，均有可能患上這個病症。根據美國一項大型的研究顯示，每一百個成人就有15個有不同程度的膀胱過度活躍症症狀，亦即每七個人就有一個患病。在50歳以下時，女性的患病率稍高於男性，但隨著年紀增長，男性的發病率會增多，主要因為：
- 年長的男性容易有良性前列腺增生的問題，阻塞膀胱出口，繼而引發的「膀胱過度活躍症」。
- 很多人以為膀胱過度活躍症患者主要是女性，可能是因為女性患者出現尿失禁的比率較男性高，分別為約五成及一成半，另外亦可能是因為男士較容易有前列腺增生導致的小便問題，令膀胱過度活躍症較易被忽略。
4.經常急尿/夜尿多是否一定是膀胱過度活躍症？有沒有其他可能因素？
突發性尿急是膀胱過度活躍症的主要症狀，但經常急尿並不一定是膀胱過度活躍症。尿道感染，膀胱結石，前列腺增生導致膀胱出口阻塞或盆腔器官脱垂都有機會刺激膀胱，造成尿急。中風、柏金遜症及中樞神經疾病可能會導致神經性膀胱失調（neurogenic bladder），也會造成類似症狀。
5.夜尿多/膀胱過度活躍症對患者生活和日常社交帶來什麼影響？
膀胱過度活躍症可能對患者生活和日常社交帶來廣泛及重大的影響。例如：
- 患者因為膀胱過度活躍症患者需要經常上洗手間而影響工作。
- 患者怕尿急忍不住，所以索性不搭長途車，甚至不出街社交。
- 患者因為怕失禁尷尬，而避免跟另一半行房。
- 年長的患者因為需要經常趕快上洗手間，所以跌倒和骨折的機會相對地增加。
- 夜尿亦會影響患者睡眠質素，從而減低日間的工作效率。
6.膀胱過度活躍症在心理上會造成什麼影響？
由於怕出現突發性尿急或失禁情況，患者的心理壓力自然大增，而為了避免尷尬情況出現，患者亦會不自覺地減少外出。研究顯示，膀胱過度活躍症的患者自信心較差，患上抑鬱病的機會比正常人高一半。
7.患者為了減少突發性尿急減少飲水，會否令病情加劇或導致其他身體問題？
不少患者由於擔心出現尿失禁，於是避免飲水，黃家榮醫生指出，其實這只會令小便變得濃度很高，這些小便會刺激膀胱黏膜，反而令症狀加劇。而減少飲水亦會增加：
- 尿道感染
- 尿道結石的機會。
8.女性的婦科或泌尿系統問題會否成為膀胱過度活躍症的誘因？
不少女性疾病都有類似膀胱過度活躍症的症狀，例如：
- 尿道感染會刺激膀胱，患者會有尿赤，小便困難的感覺，但亦可能有急尿、尿頻等症狀，但不應與膀胱過度活躍症混淆，因為尿道感染需要抗生素治療。
- 中老年的女士，尤其是有陰道產病史的病人，較容易患上應力性失禁，跟膀胱過度活躍症不同，膀胱在沒有收縮的狀況之下，在腹壓增加的情況下（如咳嗽，搬重物）會有尿液從尿道漏出的情況，主要是由於骨盆肌肉鬆弛導致尿道控制能力降低，需要鍛鍊盆底肌肉或進行手術改善。
- 如果女性患有盆腔器官脱垂，例如膀胱、子宫或直腸脱垂均可能改變膀胱和尿道的位置，影响排尿功能，引发小便症狀。
- 間質性膀胱炎（Interstitial cystitis）是一種慢性膀胱炎症，症狀與膀胱過度活躍症相似，但會伴隨慢性盆腔疼痛。
- 子宫内膜異位有時也會影響膀胱，引發血尿、尿急、尿頻等症狀。
9.男性前列腺問題會否導致膀胱過度活躍症？
年長男性容易患有良性前列腺增生，黃家榮醫生形容，如情況嚴重會壓迫尿道，導致膀胱出口阻塞。膀胱需要更大的力量才能排尿，久而久之，有可能引起繼發性膀胱過度活躍症。
10.夜尿多/膀胱過度活躍症有什麼治療方法？手術？藥物？運動？
黃醫生稱，膀胱過度活躍症的主要治療方案包括：行為治療，物理治療，藥物治療同手術治療。
- 行為治療方面：我們要改變一些生活及飲食習慣，例如戒除咖啡、濃茶、汽水和酒精這些刺激性或利尿的飲品。正如剛才所講，每天飲足夠的水分亦十分重要。
- 物理治療方面：透過一些鍛鍊盆底肌肉及膀胱的訓練，患者忍尿的能力和膀胱的儲尿容量能得到提升。透過快速的括約肌肌肉收緊放鬆練習，亦能有效控制突發性尿急導致尿失禁的情況。另外，醫生亦可透過刺激腿部的脛神經，用神經調節的方法改善膀胱過度活躍症症狀，這個方法稱為經皮脛神經電刺激（Percutaneous Tibial Nerve Stimulation， PTNS）。
- 藥物治療方面：可以大致分為傳統抗膽鹼類藥物（anticholinergic drugs）和新型β3-腎上腺素受體促效劑（β3 adrenergic receptor agonist）口服藥物。它們都能夠放鬆膀胱肌肉，增加膀胱容量。不過傳統藥物可引致口乾、便秘、眼乾、視力模糊等副作用，患有青光眼或者重肌無力症的患者更加不可以使用。而新型藥物就沒有類似副作用及使用限制，惟一就是此藥物有可能會令血壓稍微上升，所以我們建議高血壓病人服用時要定期檢查血壓。
- 對情況嚴重及服藥無效的患者：醫生會考慮注射肉毒桿菌素手術。手術通常在局部麻醉或輕度鎮靜下進行，通過膀胱內窺鏡將肉毒桿菌素注入膀胱肌肉的多個部位，過程約15-30分鐘。肉毒桿菌素抑制膀胱肌肉過度收縮，從而改善膀胱過度活躍症的症狀，效果顯著，但是如果想效果持續，就要每六至九個月重覆注射了。
11.膀胱過度活躍症延誤治療有什麼影響？
患者如果沒有有效治療，持續的症狀會大大影響生活質素。
- 夜尿頻繁會干擾睡眠，導致疲勞和日間嗜睡，進一步影響生活和工作表現。
- 患者可能因擔心尿失禁而避免社交活動，導致孤立和自信心下降，長期可能引發心理問題。這些影響，均在大型的研究中得到證實。
- 研究亦發現，膀胱過度活躍症患者更傾向減少運動量，令身體健康的危機加劇。
12.膀胱過度活躍症患者使用紙尿褲會否治標不治本？長期使用對病情有什麼影響？
黃家榮醫生指出，使用紙尿褲是治標不治本的方法：
- 大部分年輕患者，以至一些年長患者，對使用紙尿褲有一定抗拒，亦打擊他們的自尊心。
- 長期使用可能導致會陰部皮膚長期潮濕，增加皮膚感染和潰瘍的風險。
13.可否分享一個膀胱過度活躍症的典型個案？
黃家榮醫生分享，一名約40歲的女性高階主管（化名陳女士），因持續半年出現頻尿、尿急等症狀前來求診。患者於工作期間需頻繁如廁，尤其在會議中，即使剛去過廁所，亦迅速產生難以抑制的強烈尿意，導致會議多次中斷，甚至感到專業形象也受影響。陳女士曾經過「忍尿」，「結果反而忍不住滲尿出來」。陳女士初期誤以為症狀為偶發性，經友人建議始尋求醫療協助。黃醫生經過臨床評估及診斷，確診為膀胱過度活躍症，經治療後症狀顯著改善。
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什麼是膀胱過度活躍症？有哪些主要症狀？
膀胱過度活躍症是一種下泌尿道功能失調引發的綜合症候群，主要症狀包括：
．突發性尿急，有時甚至導致尿失禁。
．尿頻（頻繁排尿）。
．夜尿（夜間多次起床排尿）。
膀胱過度活躍症有哪些常見的成因？
醫學界對膀胱過度活躍症的成因尚未有定論，但普遍認為與膀胱的神經或肌肉失調有關。一些可能誘發或加重症狀的因素包括：
．年長男性患有良性前列腺增生導致膀胱出口阻塞。
．中風、柏金遜症等中樞神經系統疾病。
．膀胱結石或尿道感染。
膀胱過度活躍症有哪些治療方法？
膀胱過度活躍症的治療方法包括：
．行為治療：改變生活及飲食習慣，例如戒除刺激性或利尿的飲品。
．物理治療：透過鍛鍊盆底肌肉及膀胱的訓練，提升忍尿能力。
．藥物治療：使用抗膽鹼類藥物或β3-腎上腺素受體促效劑等。
．手術治療：情況嚴重時可考慮肉毒桿菌素注射。
膀胱過度活躍症對生活有哪些方面的影響？
膀胱過度活躍症可能對患者的生活和社交帶來廣泛的影響，包括：
．影響工作效率，由於需要頻繁上洗手間。
．限制社交活動，例如避免長途旅行或外出。
．影響睡眠品質，由於夜尿頻繁。
．增加心理壓力，造成患者自信心降低。