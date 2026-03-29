中學去實習跟醫生巡房 鍾培言從問題少年到夢想成真做醫生 助脊柱側彎男童改變一生
中學醫院實習跟醫生巡房
鍾培言形容自己求學時期是個「問題少年」，對身邊事物充滿好奇。中學時已在瑪麗醫院完成四年暑期實習，跟隨醫生巡房、觀摩手術及參與實驗室工作，甚至參與外科研究，這段經歷讓他立志成為醫生及臨床科學家。
入讀港大醫學院後，他原以為會從事外科，但一次骨科實習改變方向。他留意到骨科治療着重改善病人肢體功能，提升活動能力；見到病人能重新走路、恢復社交，令他感到工作更具意義，最終選擇投身相關專科。
挑戰最難的脊椎專科
在骨科多個分科之中，他選擇挑戰性極高的脊椎外科。當年由時任系主任陸瓞驥教授面試，其後成為其門生，並隨其進行臨床研究。他逐步認識到脊椎涉及大量神經及血管，結構複雜，一旦出錯後果嚴重，但亦正因如此，更令他感到充滿挑戰。
他於2008年加入港大醫學院矯形及創傷外科學系任駐院醫生，2012年成為臨床助理教授，其後出任系主任並晉升臨床教授，於2024年獲授明德教授席。
一個手術改變孩子一生
鍾培言主要處理脊柱畸形個案，當中以青少年常見的脊柱側彎為主，相關病徵包括高低膊、大細胸、腰部左右不對稱等，嚴重個案更會影響心肺功能。
他曾接觸一名男童，脊柱側彎角度高達90至100度，家人只察覺孩子「愈來愈矮」，卻不清楚真正病因，孩子亦因外觀問題變得自卑，不敢與人交往。經手術治療後，孩子身高即時增加約7至8厘米，心情變得開朗，甚至有勇氣到沙灘游泳，反映治療不單改善身體狀況，亦對心理帶來明顯改變。
推動早期篩查助及早發現
香港自1995年起推行學校脊柱側彎普查計劃，以找出潛在患者。鍾培言指出，若能及早發現，治療效果會更理想。
不過，部分國際學校未必有參與相關計劃。他表示，正與不同學校接觸，希望未來可透過手機應用程式進行初步篩查。透過影像分析，有望提升識別效率，讓更多患者在早期得到跟進，減低病情惡化風險。
從基因到AI的治療突破
在科研方面，鍾培言與跨學科團隊成功找出青少年原發性脊柱側彎（AIS）的遺傳成因，發現SLC6A9基因變異與神經傳導及中樞模式相關，為醫學界理解病因提供重要方向，亦有助推動早期診斷及預防治療。
他同時將AI應用於診斷，建立手機平台，透過影像分析評估脊柱側彎情況，包括判斷嚴重程度及惡化風險，甚至具備類似X光分析的功能，相關成果已於國際期刊發表，並開始應用於公營醫療系統。
臨床技術方面，其團隊研發的「多視角、無標記、磁性定位（3M）外科手術導航系統」，於2025年日內瓦發明展取得金獎，並引入機械臂輔助脊椎手術，提升複雜個案的精準度及安全性。
感謝醫生太太的支持
鍾培言在2025年ScholarGPS數據中，於脊柱側彎領域的近五年學術影響力排名全球第一，屬全球0.05%最頂尖學者。他指出，香港科研要提升影響力，需加強與不同機構及學者合作，推動跨學科研究。
他強調，學術成果並非單靠一人之力，而是整個團隊共同努力的成果，包括臨床醫生協助整理病人數據，讓研究得以順利推進。
身兼臨床教授，他需兼顧研究、教學及臨床工作，日常工作繁重。他表示，持續前行的動力來自對醫學的興趣，以及不斷出現的臨床問題。
他亦特別感謝家庭的支持，特別是在醫學院相識的太太，她亦是瑪麗醫院的醫生，是其事業上堅強的後盾。作為三個孩子的爸爸 ，他分享：「剛進入大學的時候，很有野心，很多事情及目標都想完成，因此每一晚都很夜才回到家中，所以亦很感謝家庭的體諒及支持。」現時團隊運作較為成熟，所以有更大的空間把握天倫之樂的時光。但鍾教授笑說：「我也是待孩子們睡覺了，才開啟電腦繼續工作。」