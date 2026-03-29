中學去實習跟醫生巡房 鍾培言從問題少年到夢想成真做醫生 助脊柱側彎男童改變一生

鍾培言教授形容自己年少時是個「問題少年」，對身邊事物總有問不完的好奇。這份性格，令他中學時已走入瑪麗醫院實習，亦一步步走上醫學之路。原本以為自己會成為外科醫生的他，最終選擇挑戰極高的脊椎專科，近年更帶領團隊在青少年脊柱側彎的成因研究、診斷及治療技術方面取得進展。

