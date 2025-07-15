長吹風扇會面癱？醫生拆解可能性 注意1個關鍵溫度 1類人士風險高
長吹風扇面癱風險拆解
近日有報道指風扇長時間直吹面部或會增加面癱風險，引起市民關注。消委會就此查詢腦神經外科專科醫生謝日恒，他指出，醫學界目前對面部長時間吹風會否增加面癱的風險並沒有定論。謝醫生續指，有研究提及面部長時間暴露於冷空氣下或與面癱有關，但當中的「冷空氣」通常指氣溫約15℃或以下，因此出現面癱的主因或與溫度驟降有關，而非風力本身。至於需暴露多久才會增加風險，謝醫生指出亦無定論。有研究曾提及，面部須連續數小時處於冷空氣下，才有機會提高面癱風險。
長吹風扇會面癱目錄
此外，慢性病患者如糖尿病人士，因神經系統較脆弱，面部長時間受冷風刺激後出現面癱的風險可能較高。消委會提醒市民，使用任何消暑產品時如感不適，應立即停用，並在需要時求醫。
使用3大安全要點 小心捲入長髮
- 選購具商譽品牌的原廠風扇、電池、充電器及充電線。
- 避免於潮濕環境中使用，以免水分滲入風扇內。
- 使用前應將長髮紮妥，避免被風扇捲入引致意外。
- 兒童應在成人看管下使用，切勿讓其把玩；尤其是風扇頸繩如使用不當，有纏頸窒息危險。
- 避免撞擊風扇或其配件，若發現變形、損壞或過熱，應立即停用並拔除插頭。
充電3點要點 免過熱起火
- 應避免於無人看管或睡覺期間持續充電，並應在充滿電後拔除插頭或關掉電源。
- 鋰電池不宜長期處於高電量狀態，避免每次都充至全滿。
- 即使短時間充電亦無礙，反而長時間電量耗盡再充滿，較易加速老化。
- 風扇應放於空氣流通、陰涼乾燥地方，遠離易燃物及陽光直射。
- 若長時間閒置，建議電池保留中等電量並定期補充。
定期檢查與回收
- 為保持風扇良好狀態，應依說明書定期清潔，防止塵埃積聚。如操作異常，例如發出異聲、異味或外殼破損，應立即停止使用。
- 至於廢棄的鋰電池或內置電池產品，應妥善處理及回收。市民可參考環境保護署的「香港減廢網站」查閱回收點及詳情。