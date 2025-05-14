長壽祕訣｜享壽117歲人瑞離世 研究揭腸道健康如初生兒 5大健康祕訣1種食物日食3杯
生於1907年 經歷兩次世界大戰、兩場疫情
據英國《衛報》報導，瑪麗亞於1907年3月4日出生在美國舊金山，父母分別來自西班牙和墨西哥。她的童年在德州和路易斯安那州紐奧良度過，1915年隨家人返回西班牙，定居於加泰隆尼亞自治區。她的一生經歷了多次重大歷史事件，包括第一次世界大戰、西班牙內戰、第二次世界大戰、1918年流感大流行及新冠疫情。
擁獨特基因 腸道菌叢如嬰兒
在瑪麗亞離世前，西班牙巴塞隆納大學的遺傳學教授馬內爾埃斯特爾（Manel Esteller）帶領團隊對她的基因及體內微生物群進行了深入研究；據西班牙傳媒《Ara》報導，這項研究是目前針對年齡超過110歲的超級人瑞中最完整的研究之一。埃斯特爾指出，瑪麗亞的遺傳基因使她的細胞狀態比實際年齡年輕約17歲，而她的腸道菌叢狀態接近嬰兒，顯示她的身體健康狀況極佳。即使在高齡時，她仍保持思維清晰，僅有關節疼痛和聽力退化等常見老年症狀。
生活方式極健康 堅持日食3杯乳酪
研究團隊還發現除優良的遺傳基因外，瑪麗亞的生活方式也非常健康，包括：
- 長期遵循地中海飲食
- 每天食3杯乳酪
- 不飲酒不抽煙
- 經常散步和親近大自然
- 與家人關係密切，避免「有毒的人際關係」
腸道健康與長壽關聯
報導指出，科學界早已認識到腸道微生物群對免疫系統的重要性。益生菌能夠競爭性地抑制有害菌，維持腸道平衡；乳酪作為優質發酵食品，含有豐富的活性菌種，尤其是天然乳酪中的益菌，能幫助消化、減少炎症，並可能降低心血管病、糖尿病及癌症的風險。
曾染新冠順利康復
儘管布拉尼亞斯在2020年感染新冠肺炎，但由於當時疫苗尚未問世，她並無明顯症狀，最終平安康復。當法國修女露西爾朗東（Lucile Randon）於2023年1月以118歲高齡去世後，瑪麗亞被健力士世界紀錄認證為全球最長壽的超級人瑞。她曾表示長壽也是一種幸運，歸功於運氣和良好的基因。
超級人瑞由巴西女子「接棒」
瑪麗亞有多名子女、孫子和曾孫她於2023年8月19日在西班牙東北部奧洛特（Olot）的一家療養院辭世，生命的最後20年都在此度過。隨著她的逝世，資料顯示目前全球最年長在世者為116歲的巴西女性伊娜卡納巴羅盧卡斯（Inah Canabarro Lucas）。