長壽祕訣｜享壽117歲人瑞離世 研究揭腸道健康如初生兒 5大健康祕訣1種食物日食3杯

西班牙人瑞瑪麗亞布拉尼亞斯莫雷拉（Maria Branyas Morera）去年8月去世，享年117歲。她曾被譽為全球最年長的超級人瑞。根據西班牙研究團隊的最新分析，瑪麗亞的基因使她的細胞表現比實際年齡年輕17歲，其腸道菌叢狀態更接近嬰兒，關鍵因素除她的獨特基因外，生活與飲食習慣亦事關重大。

