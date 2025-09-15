名人健康｜44歲阿嬌重回顏值巔峰 5日速瘦餐單逆轉易肥體質 毋須捱餓體重不反彈

44歲的鍾欣潼（阿嬌）近年身形時肥時瘦，不過美貌就多年來始終如一。早前她就拍片稱自己其實有易肥體質，情況嚴重時甚至「飲水都會肥一斤」，近期成功減肥主要是有遵守營養師的飲食建議，不盲目禁食之餘亦大方分享不捱餓食譜供大家參考。

