名人健康｜44歲阿嬌重回顏值巔峰 5日速瘦餐單逆轉易肥體質 毋須捱餓體重不反彈
44歲的鍾欣潼（阿嬌）近年身形時肥時瘦，不過美貌就多年來始終如一。早前她就拍片稱自己其實有易肥體質，情況嚴重時甚至「飲水都會肥一斤」，近期成功減肥主要是有遵守營養師的飲食建議，不盲目禁食之餘亦大方分享不捱餓食譜供大家參考。
自爆有易肥體質 阿嬌靠5招重回顏值巔峰
阿嬌早前在小紅書公開自己減肥飲食，她解釋自己一直時肥時瘦是因為自己屬於易胖體質，最嚴重時甚至連「飲水都會重一斤」，讓她在減肥路上一波三折。她指自己現在不會靠捱餓來減肥，因為這樣減肥不健康，亦難以持之以恆。她分享她的減肥的原則如下：
1.計算基礎代謝率
在開始減肥前，阿嬌會先計算自己的基礎代謝率（BMR）、每日總能量消耗（TDEE），大概了解自己的熱量赤字。她的BMR大約是 1300卡，TDEE約1600大卡，因此她會將每日總熱量控制在1500至1600卡 左右。這樣不需要刻意挨餓，也不必完全忌口，就能達到穩定瘦身的效果。
2.5天瘦身飲食法
阿嬌的飲食原則以「高蛋白＋高纖＋低油低糖」為核心，並遵循211飲食法：
- 2個拳頭大小蔬菜
- 1拳蛋白質（肉、蛋、魚）
- 1拳澱粉（白飯、地瓜、燕麥等）
這樣的比例能同時滿足飽足感與營養均衡，還能避免血糖波動過大導致脂肪囤積。
早餐
- 選擇高蛋白＋低升糖指數食物
- 常見搭配：糙米糊＋1顆水煮蛋＋水果
- 忙碌時也會吃快餐店漢堡包（走醬）
早餐後補一粒益生菌，幫助促進腸道代謝
午餐
- 落實211飲食法
- 搭配一杯羽衣甘藍+蘋果蔬果汁，促進消化
晚餐
- 大多數情況忙於拍戲工作，主要食外賣
- 重點是搭配均衡：蛋白質+大量蔬菜+半份澱粉
阿嬌認為「外賣不等於一定肥」，重點在於「食得正確」。上述飲食令她每日攝取熱量落在1500大卡左右，毋須過度節食亦可持續減脂。
3.多飲水提高代謝
阿嬌過去經常忘記飲水，導致新陳代謝變差、皮膚狀態亦不理想，故後來就制定「飲水時間表」：
- 起床後開始，每隔2小時飲水150至200毫升
- 睡前2小時停止飲水，避免水腫
充足水分能促進代謝、幫助排毒，同時有護膚作用。
4.甜品必戒
阿嬌曾分享在減脂期間她會嚴格戒糖。過量糖分會讓胰島素大量分泌，影響脂肪代謝，導致體重更難下降。很多減肥成功的人都表示，一旦戒掉甜食就會發現體重減輕。
5.適量運動 維持身體曲線
除了飲食控制，阿嬌每週會固定運動，每次維持 60至90分鐘，以有氧運動搭配重量訓練，增加肌肉量，提高基礎代謝，也會做核心訓練，強化腰腹線條。
