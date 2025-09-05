不老奇蹟｜年近60面貌如30歲 不老男神3大逆齡祕訣 每日必做「1件事」延緩老化

來自新加坡的攝影師陳傳多（Chuando Tan），年輕時曾是歌手及模特兒，如今雖已屆59歲，但外表看來不過30歲左右，逆齡程度叫人咋舌。他近期進駐小紅書後迅速爆紅，與粉絲分享自己的養生哲學，吸引不少網民慕名而來參考。

