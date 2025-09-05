不老奇蹟｜年近60面貌如30歲 不老男神3大逆齡祕訣 每日必做「1件事」延緩老化
「逆齡型男」4大養生祕訣
1.飲食節奏：睡前5小時不進食
陳傳多經常強調「You are what you eat」；要保持健康，必須從飲食開始。他堅持攝取「高蛋白、低碳水、低油脂」的食物，並拒絕加工食品，還有在睡前5小時內不進食，同時補充大量水分和蔬果也至關重要。
2.每日跳繩15分鐘燃脂
除了飲食控制，運動習慣的維持同樣重要。陳傳多每天跳繩15分鐘，指「每天持續跳繩15分鐘以上，能燃燒內臟脂肪、促進新陳代謝。」此外，他每週進行3至4次重訓以保持肌肉強壯，每天游泳1小時，並注重舒展筋骨，維持拉伸習慣和規律作息，以保持身體健康。
3.正面心態「別怕老」
除了身體健康，陳傳多也強調心態健康的重要性。他認為，保持積極正面的情緒，別人才會覺得你精神飽滿。因此，他經常透過攝影或寫作來紓解壓力。他並不刻意與時間賽跑，而是以健康、快樂、有品質的生活為目標，長期維持健康的身心，才是抗老的關鍵。
醫生分拆逆齡重點 飲食、運動缺一不可
事實上，台灣家庭醫學科醫生李思賢曾於社交平台撰文，嘗試分析陳傳多的「逆齡奇蹟」。他強調每個人都是獨特的個體，基因、環境和作息各不相同，因此沒有一套通用的抗老公式。然而，當看到某人比實際年齡年輕許多，這意味著「他一定做對了某些事情」，我們可以從這些成功案例中學習，找到適合自己的方法。
醫師從飲食、運動、皮膚保養和心態4個方面，解析陳傳多的凍齡秘訣：
1.飲食
陳傳多堅持高蛋白、低碳水，並避免加工食品。早餐通常以6顆水煮蛋為主，但只吃2個蛋黃以控制膽固醇，搭配富含纖維的燕麥和酪梨，確保營養均衡。主餐則偏好簡單健康的食材，如雞肉、魚湯和糙米，補充足夠的優質蛋白，維持肌肉和代謝。他特別避免高糖和精製碳水，這些食物容易引發體內慢性發炎、加速老化，甚至影響皮膚健康。
2.運動
陳傳多相信「運動佔抗老的30%，飲食則佔70%」，因此每週進行3至4次重訓，專注於深蹲、臥推等基礎動作，確保肌肉強健。由於長期游泳，他至今仍保持每天游泳1小時的習慣，不僅能鍛鍊肌肉，還能避免對關節造成負擔。此外，他曾因膝蓋受傷，選擇快走取代跑步，證明適應身體狀態、選擇適合自己的運動方式，比一味追求高強度訓練更為重要。
3.皮膚保養
陳傳多的保養方式極為簡單，但貴在堅持。他每天使用溫和洗面乳清潔，接著保濕，最後擦上防曬乳，防止紫外線傷害皮膚。除了基礎保養，他認為「吃得對」同樣影響皮膚狀態，因此嚴格控管飲食，避免糖分和加工食品，以減少氧化壓力和發炎。此外，他大量喝水，確保肌膚維持水潤和彈性。
4.心態
陳傳多相信，當一個人保持積極正向的情緒，別人也會覺得你容光煥發。因此，他透過攝影、寫作等創作活動管理壓力，讓自己保持愉悅。他並不抗拒老化，而是選擇與時間和平共處，希望活得健康、有品質，而非執著於讓歲月停滯。
李思賢指出，陳傳多並沒有服用特定的保健品，只是遵循他的健康原則「吃得健康、動得適量、照顧肌膚、保持好心情。」他直言，衰老是無法避免的，但透過正確的方式，能讓時間走得慢一點，擁有更充沛的精力，去做更多自己想做的事。