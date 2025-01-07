箍牙風險｜港女剝4隻牙戴隱形牙箍矯正嘴凸 術後難正常咬合或須全剝換假牙
因門牙微凸求診 被建議剝4隻牙再箍
事主王小姐向《東張西望》透露，自己的牙齒問題本身並不嚴重，但她對於牙齒的外觀一直有所不滿，特別是門牙微微凸出的情況，在2020年她看到網上廣告後，決定花費4萬多元接受隱形牙套箍牙療程。
起初，王小姐的主診醫生提出，如果要改善牙齒問題，則需要先剝掉上下共四顆牙齒。王小姐回憶道，當時醫生告訴她，通過剝牙可以讓牙齒「收得多一點」，從而達到改善嘴凸的效果。對此，王小姐並未產生太多疑慮，因為醫生的解釋聽起來合理，而電腦模擬圖也顯示了治療完成後的效果，故她決定開始治療。
深咬問題嚴重難進食
治療開始後，王小姐雖見有深咬問題，但以為是正常的過渡期，直至2022年中，她開始察覺深咬問題越來越明顯，上排牙齒逐漸覆蓋了下排牙，並且這一情況越來越嚴重，令她感到非常困擾，「她從頭到尾都沒有說過，你天生下面少了一隻門牙，如果你再剝牙，會造成深咬這個問題。」
由於牙齒無法正常咬合，王小姐吃東西變得格外困難，「上面的牙已經蓋過下面的牙，美觀的問題有眼都看得到，吃東西的時間要比以前多，而且硬的東西我又不能吃。」
直至2022年，接受療程約兩年時後，她在一次覆診時，被告知療程已完成，她形容當時感到震驚，因為牙罅並未全部收起，卻已「結束療程」，她馬上質問對方，未料對方展示自己的牙齒，聲言「我的牙都係這樣，仲嚴重過你，為何你接受不到？」
涉事醫生：或無覆診半年所致
節目組聯繫了王小姐的主診醫生，涉事牙醫回應表示：「天生少一隻牙的話，其實客人都知道剝牙後結果是沒有完美的，會對不到中線。另外也有跟客人提到，就算有深咬問題的話，都可以靠牙箍去改善，不過需要的時間可能要長一點，還有需要客人充分配合，包括準時覆診，以及戴箍牙套每一天需要戴20至22個小時。」
對於深咬問題，涉事牙醫認為或與王小姐離港半年期間都沒有覆診有關，「如在外地戴得不好、無戴會令效果更加差。」牙醫又稱，當時他已為客人提出新方案，挽救「已經亂了的牙齒」，經過近兩年改善，80至95%深咬問題改善至50至65%，但如欲進一步改善則要更多時間。
王小姐：有醫生說等全部磨壞做假牙
王小姐承認曾有半年時間無覆診，但是經過醫生同意的，期間亦取了所需牙套數量如常穿戴，並反駁半年後再覆診時，醫生亦沒有提到有任何問題，「他當時覺得牙齒移動情況是正常，也是繼續派牙套給我。」經過投訴後，王小姐獲加箍兩年，但至2024年2月發現咬合問題完全無改善，「有醫生跟我說要好改善很困難，叫我不要再箍，等牙齒全部磨壞後全部做假牙。」
索六位數專科治療費賠償
王小姐認為今次事件因醫生失誤所致，要求診所轉介她至矯齒專科，並支付所有費用，不過由2月追討至今仍未獲滿意答覆。涉事牙醫則解釋，希望那筆款項能真正幫助病人解決深咬問題，而不是直接給予款項，「所以診所一直希望幫客人付專科費用，但客人卻不同意，要求直接收到款項，專科醫生的收費可能高達六位數字，我們不可以就這樣將賠償還給客人。」
拆解深咬成因及病徵
註冊牙科醫生陳澔賢接受節目訪問時指出，深咬問題主要是上下牙齒過度重疊，造成牙齒不正常的咬合，而這樣的情況常常會導致牙齒的健康受損，甚至會影響咀嚼功能，「在正常情況下，我們希望下排門牙能頂住上排門牙，這樣可以維持良好的咬合狀態。如果治療過程中控制不當，這樣的問題就會出現。」他指王小姐的情況更為複雜，因為她天生缺少一顆下排門牙，使矯正過程中牙齒的咬合更容易失衡，從而導致深咬現象的出現。