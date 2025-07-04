雪妮離世｜丈夫唐佳上月墮樓亡 武打女星雪妮胰臟癌逝 癌王6大病徵1部位痛屬警號
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著名邵氏武術指導唐佳於6月23日疑因情緒問題墮樓身亡，終年88歲。事隔僅個多星期，唐佳患有胰臟癌的妻子雪妮亦不幸於昨日（3日）離世，享年77歲。
唐佳雪妮夫妻相隔不足半月離世 將於同日設靈
雪妮及唐佳的家人透過傳媒公佈事件，稱：「我們敬愛的唐佳先生(原名黃唐)於6月23日離世，享年88歲。唐佳先生的妻子雪妮女士（原名李超純）因胰臟癌於7月3日在醫院與世長辭，享年77歲」。有關身後事，家人指二人喪禮將於7月14日於紅磡世界殯儀館1樓恆基堂設靈，並於翌日早上出殯。
曾患中耳筋骨硬化 近年傳出患胰臟癌
雪妮是1960年代粵語片著名武打女星，於70年代結婚後息影，至1995年出演徐克執導作品《刀》，並於1997年復出並加入TVB。雪妮與唐佳向來恩愛，身為武師的唐佳經常陪伴妻子開工， 被視為圈內「模範夫妻」。至2020年，雪妮於TVB約滿後不再續約，同年雪妮因聽力惡化及跌倒受傷，及後退休，唐佳亦同時鮮有公開露面、專心照顧妻子。
雪妮年前接受鄭丹瑞訪問提及退休原因之一是受遺傳病「中耳筋骨硬化」影響；她透露早在20多年前已耳朵已有問題，但當時未有正視，最終導致其中一邊耳完全失聰，要依賴助聽器協助生活。
胰臟癌屬本港5大癌症 死亡率升幅明顯
據智友站資料，胰臟癌是本港五大致命癌症之一，其發病率及死亡率均於過去十年錄得明顯升幅。胰臟癌發病年齡約在七十歲，男女性患上此病的機會大致相同。胰臟是一個位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。
胰臟藏於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤位置隱蔽，初期病徵並不明顯，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，影響生存率。即使可以進行手術切除，復發的風險也比一般癌症高。
胰臟癌10大成因
大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：
- 種族：黑人的風險較高
- 性別：男性比女性有更高風險
- 抽煙：吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概兩至三倍
- 糖代謝異常：糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險
- 超重：超重的人有較大風險
- 飲食：長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌
- 化學品：長期接觸殺蟲劑後、石油或染料
- 感染幽門螺旋桿菌：患上胰臟癌的機會比非患者高出兩倍
- 遺傳性胰臟炎：遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見
- 慢性胰臟炎：常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因
胰臟癌預防方法
雖然我們不能完全防止胰臟癌產生，一些生活方式的改變可以有助於降低風險：
- 戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長
- 保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標
- 經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會
- 健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險
- 避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施
胰臟癌病徵
如果大家有以下徵狀，可能是患上胰臟癌：
- 上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部
- 食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象
- 出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色
- 體重短時間內銳減
- 上腹部出現固定、堅硬的腫塊
- 腹水
圖片來源：網上圖片