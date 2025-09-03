失眠｜近半港人有失眠症狀 青山醫院設小組助改善睡眠習慣 參加者成功停藥入睡
不少都市人長期受失眠困擾，即使已接受藥物治療或心理輔導，情況仍未改善。青山醫院於2022年成立「重建睡眠好習慣（遙距醫療）小組」，兩年半以來約有340人次參與，參加者的「失眠嚴重程度指數」由中度失眠（17.4分）降至亞臨床失眠（10.49分），睡眠效率亦由平均73.8%提升至86.6%。
失眠普遍 女性及長者比例較高
青山醫院臨床心理學家張嬋玲指出，有數據顯示，本港有48%市民曾出現失眠症狀，當中約一成半影響日常生活，約6%被診斷為失眠症。女性患失眠的比例是男性的1倍，逾兩成長者更有嚴重失眠。至於判斷失眠診斷標準，她指如入睡需時超過30分鐘、夜間經常醒來難再入睡、清晨早醒或睡後仍覺疲倦，且每周至少3次、持續3個月以上並影響日常生活，即符合失眠診斷標準。她強調失眠僅次於痛症，是常見健康問題，既可能是抑鬱症的徵狀，亦是風險因素，嚴重者或引發自殺念頭，不容忽視。
四大方向解決失眠 不在床上玩手機
該小組以遙距醫療形式進行，分6節課程，每周一次，透過講解正確認知和行為治療，協助參加者重整作息。干預方向包括：
- 建立正確睡眠觀念，不強求每晚必須睡滿8小時
- 填寫睡眠日記，規劃並限制睡眠時間
- 養成良好習慣，避免在床上使用手機、看電視或看書
- 調整思維，減低對失眠的焦慮感，避免惡性循環
醫護人員會按睡眠日記為病人度身訂造上床及起床時間，逐步調整生理時鐘。部分參加者於兩至三周已有改善，亦有人需較長時間適應。
參加後成功停藥入睡
患抑鬱症的阿穎曾依賴安眠藥，藥量加重仍未見效，參加小組後，她學懂「睡不着也不應責怪自己」，並將床與睡眠劃上等號，最終成功停藥。另一位退休後患焦慮症的阿玉，曾因失眠整晚無法入睡，透過寫睡眠日記和壓縮睡眠時間，她逐步改善情況，如今即使半夜醒來亦能很快再入睡。張嬋玲表示，很多人因誤解或不良習慣而導致失眠，小組正是協助病人調整心態和作息，減少焦慮，重建健康睡眠模式。
張嬋玲強調，失眠並非單純「睡不着」的小問題，而是會影響情緒及健康的隱憂。她提醒市民保持固定的起床時間、避免在床上進行與睡眠無關的活動，並且不要過度逼迫自己睡滿8小時。她補充，年輕人常因「捨不得睡」而造成睡眠不足，這與失眠不同，但同樣屬於剝削睡眠，長遠亦會損害健康。