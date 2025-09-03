失眠｜近半港人有失眠症狀 青山醫院設小組助改善睡眠習慣 參加者成功停藥入睡

不少都市人長期受失眠困擾，即使已接受藥物治療或心理輔導，情況仍未改善。青山醫院於2022年成立「重建睡眠好習慣（遙距醫療）小組」，兩年半以來約有340人次參與，參加者的「失眠嚴重程度指數」由中度失眠（17.4分）降至亞臨床失眠（10.49分），睡眠效率亦由平均73.8%提升至86.6%。

