73歲「靚聲王」壓瘡深可見骨入ICU 細菌入血暴瘦20磅醫生束手無策
廣告
73歲的「靚聲王」張偉文2022年被診斷出患有失智症，健康狀況一直不佳。他曾在院舍自殘行為，疫情期間又先後兩次確診新冠肺炎，腰患、腳痛、糖尿病及其併發症也令他頻繁進出醫院，並需入住老人院。近日，有傳張偉文因壓瘡問題再度入院，情況嚴重至需入住ICU。據報其壓瘡因細菌感染而潰爛，傷口深至見骨，醫生曾通知其經理人兼徒弟方俊，建議他通知張偉文的親友盡快探望。
壓瘡惡化深至見骨 細菌入血醫生束手無策
去年11月，張偉文出席方俊母親的生日活動時已被發現面色消瘦發黑，健康狀況令人擔憂。方俊受訪時透露張偉文的尾龍骨位置在數月前開始出現壓瘡，並在近兩個月惡化至拳頭般大並且含膿。專科醫生診斷後指其傷口感染兩種細菌，經多次抗生素治療未見成效，壓瘡已深至見骨，甚至因細菌入血而持續高燒。醫生表示已無藥可醫，只能依靠張偉文自身抵抗力抗病。
張偉文體重驟降 細菌入血可致命
張偉文在過去數月間多次進出醫院，直至兩周前情況再度惡化，院方安排他入住負壓病房。方俊透露張偉文體重驟降20磅至約130磅，精神狀態亦欠佳，食慾不振且不願睜眼，對外界刺激反應遲鈍。醫生曾警告細菌入血可能危及生命，並建議方俊通知張偉文的親友盡快探望。
方俊不離棄照顧 煲靚湯助抗病
醫生建議將張偉文從負壓病房轉至療養院，但方俊就認為張偉文仍未過危險期，對醫生建議有保留。方俊又指儘管心痛，但他仍未放棄希望，繼續為張偉文煲湯，希望能為他補充營養、儘快康復。
長者易有壓瘡 睡姿不正數小時可形成
據衞生署資料，需要長期臥床或坐輪椅的長者，會因為肢體活動減少而導致併發症，例如肺炎，或局部皮膚因受壓做成潰瘍和壞死，即 壓瘡(又名褥瘡)；甚至 筋肌萎縮。這些併發症的發生與長者姿勢是否正確有著莫大關係。多認識護理技巧，並定時為長者轉換姿勢，不單可以協助長者維持筋肌正常功能，幫助促進其肢體血液循環，有助減少此類併發症。
香港保健會則指出，壓瘡是最常見、最具挑戰性的皮膚護理問題之一。壓瘡的發生可能只需要一兩天，甚至幾個小時，但治療和癒合卻需要很長時間。壓瘡一旦發生，會給患者、家庭、醫療機構和社會帶來諸多不良影響，故預防很重要。
壓瘡是指在骨頭突出的部位發生的皮膚潰瘍。當這些位置長期受壓，微細血管的血液循環受阻時，受壓部位便不能獲得足夠的營養，造成局部皮膚組織損傷，即壓瘡。
3類人易有壓瘡
容易產生壓瘡之人士包括：
- 行動不便，體弱或長期臥床
- 大小便失禁
- 過瘦或過胖
壓瘡預防方法
- 保持正確的姿勢，儘量避免骨凸出的部位受壓
- 勤於變換姿勢，最少每兩小時便要轉換
- 扶抱或轉移病人時，避免他們的身體與床鋪發生磨擦和碰撞
- 選擇適合的座椅，如果長者上肢強壯，可鼓勵他們每坐三十分鐘便用雙手支撐起身體十秒，以減少坐骨產生壓瘡的機會
圖片來源：FB圖片、影片截圖