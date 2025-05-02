73歲「靚聲王」壓瘡深可見骨入ICU 細菌入血暴瘦20磅醫生束手無策

73歲的「靚聲王」張偉文2022年被診斷出患有失智症，健康狀況一直不佳。他曾在院舍自殘行為，疫情期間又先後兩次確診新冠肺炎，腰患、腳痛、糖尿病及其併發症也令他頻繁進出醫院，並需入住老人院。近日，有傳張偉文因壓瘡問題再度入院，情況嚴重至需入住ICU。據報其壓瘡因細菌感染而潰爛，傷口深至見骨，醫生曾通知其經理人兼徒弟方俊，建議他通知張偉文的親友盡快探望。

