梁詠琪靠食兩種豆凍齡有法 結婚13年公開夫妻相處之道

「其實冇咩壓力嘅⋯⋯」梁詠琪（Gigi）近日忙於籌備演唱會，同時正拍攝賀歲片，接受東方新地《東方新date》鄭紹康專訪時，見她凍齡有法，拍攝當日狀態放鬆，精神飽滿！結婚13年，與丈夫相處亦有一套秘訣，Gigi今次便大方公開自己的飲食習慣和經營婚姻之道。

