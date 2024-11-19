梁詠琪靠食兩種豆凍齡有法 結婚13年公開夫妻相處之道
食豆凍齡抗氧化 大推一種恩物平衡雌性荷爾蒙
Gigi一直保養得宜，原來飲食起到重要的作用。她非常推薦每天飲黑豆水，含有豐富膳食纖維的黑豆水，不僅能讓排便順暢、幫助消化，而且當中含有豐富維他命和花青素，可以抗氧化並預防心血管疾病。Gigi還透露自己每天吃半盒至一盒納豆，從中吸收大豆異黃酮，大讚納豆對女性好處多多。
（圖片來源：日日健康）
GIgi亦分享，丈夫作為一名食物工程師，選擇食物時一定會先留意包裝上的營養標籤，亦會經常給她一些健康飲食的建議，提醒她避免不健康的食物，「例如我想食呢個餅乾，佢真係會唔俾我食，話我知裡面有啲咩，講到我真係覺得自己唔想食。」
公開夫妻相處秘訣：傾計有助深入了解對方
「我哋冇嘢唔可以俾對方知。」與丈夫結婚13年，Gigi認為夫妻相處之道在於良好的溝通，兩人經常聊天，有時吃飯期間坐在露台聊天，開初一、兩小時聊生活瑣事，到第三、四小時總能聊得更深入，可以向對方展露自己的脆弱、分享自己想不通或者認為不公平的事。
Gigi提到夫妻雙方需要放下自我，將尊重和理解放在首位，有如隊友一般共同決定、共同承擔責任，才能保持長久和諧的關係。
（圖片來源：梁詠琪 facebook）
「我唔係虎媽」 梁詠琪希望女女玩多啲
至於在女兒的教育上，Gigi認為自己不是虎媽，反而希望女兒玩多一點，她認為學業成績固然重要，但更應關注的是孩子能否享受學校生活，養成積極負責的態度。亦透露自己與丈夫在子女教育方面有不同的觀點，兩人始終保持尊重與共識，無論是在學業還是日常生活中，都會根據女兒的需要進行調整。
Gigi亦分享，平日自己會儘量以輕鬆的心情面對當下處境，「有時唔使擔心太多，擔心唔會幫到你明日嘅問題，but it will kill your peace today」。打坐、打波、做陶瓷都是她放鬆的方法，Gigi還透露自己無論打風打雷都能一覺睡到天亮，必定能為身體減少很多內耗！
責任編輯：侯聖樺
攝影：馮凱宜
鳴謝：Sabatini意大利餐廳