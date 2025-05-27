面癱｜吹風扇入睡致面癱 25歲女歪嘴「漏水漏飯」 4個位不宜直吹1類人高危
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炎炎夏日長開冷氣怕嘥電，不少人就會選擇開風扇消暑，但長時間吹風扇其實可以引起健康問題。內地一名25歲女子早前開著風扇午睡，一覺醒來卻出現面癱症狀，面容歪斜特止，就連飲水食飯時食物都會從嘴角漏出。有醫生就提醒1種人特別容易面癱，並提出吹風扇須知幫大家減低風險。
25歲女吹風扇瞓晏覺 面癱歪嘴「漏水漏飯」
綜合內地傳媒報道，該名姓史25歲女子早前一日在午睡時開風扇消暑。她僅使用風扇掃風功能，持續吹了3至4小時。醒來後她發現嘴角無法控制地向右歪斜，右眼也無法閉合。翌日早上她發現病情加重，求醫後被診斷為面癱。
事主其後接受針灸治療，並配合藥膏及口服藥物。接受治療期間她連飲水、進食和漱口都感到困難，嘴角經常因無法閉合而「漏水漏飯」，情況甚為狼狽。
冷風吹面可致痙攣 1類人風險高3倍
三甲醫院神經內科副主任王曉鋒指出，冷空氣可能刺激局部神經血管，導致痙攣，進而引發面神經組織缺血、水腫及受壓，最終導致面癱。除冷空氣刺激外，自身免疫力下降也可能刺激潛伏在體內的病毒，引起顏面神經炎症。
神經內科主治醫生余周偉補充指，懷孕娠期間的女性面癱風險較常人高出3倍，尤其是在懷孕最後3個月及產後第1周風險特別高。
王曉鋒建議，面癱患者應立即前往醫院神經內科門診就醫；如被診斷為特發性面神經麻痹，約7成患者可在3至6個月內自然康復，無需過度擔心。
中醫教4個部位勿風扇直吹
本港中醫邱穎琳曾於TVB節目《健康360》指出，夏季天氣炎熱令人毛孔張開，直吹風扇可能引起風寒入侵經絡，導致各種健康問題。受寒不僅影響頭部，還可能影響全身陽氣，甚至引發面神經發炎，導致面癱。風寒入侵後，對身體各部位的影響包括：
- 頸部：咳嗽、頸背痛
- 腰部：腰背痛
- 手腳：手腳麻痺及冰冷
- 關節：關節痛
邱醫生建議，直接吹風扇的時間不應超過10分鐘；入睡後最好蓋上薄被，並調校風扇自動搖擺，與風扇保持2米以上距離。運動後或體質虛弱人士則應避免直接吹風扇。
圖片來源：影片截圖