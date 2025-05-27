面癱｜吹風扇入睡致面癱 25歲女歪嘴「漏水漏飯」 4個位不宜直吹1類人高危

炎炎夏日長開冷氣怕嘥電，不少人就會選擇開風扇消暑，但長時間吹風扇其實可以引起健康問題。內地一名25歲女子早前開著風扇午睡，一覺醒來卻出現面癱症狀，面容歪斜特止，就連飲水食飯時食物都會從嘴角漏出。有醫生就提醒1種人特別容易面癱，並提出吹風扇須知幫大家減低風險。

