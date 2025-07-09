風濕問題｜風濕變肺病足以致命 推薦2款健脾湯水防風濕 拆解間質性肺病可致心臟衰竭

提到風濕病，很多人會立即聯想到關節炎，但其實風濕病還可能引發肺部疾病，若不及時處理，甚至可能危及生命。TVB節目《流行都市》邀請了風濕科專科醫生馬繼耀，為觀眾介紹由風濕病引發的間質性肺病，並講解相關的治療方法；註冊中醫師陳翠萍則分享2款簡易健脾湯水，幫大家在濕度高的夏季減低風濕問題。

