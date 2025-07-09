風濕問題｜風濕變肺病足以致命 推薦2款健脾湯水防風濕 拆解間質性肺病可致心臟衰竭
風濕由免疫系統問題引致 可衍生關節炎甚或肺病
風濕科專科醫生馬繼耀解釋，風濕病或結締組織病是由於自身免疫系統出現問題，當免疫系統攻擊關節時會引發關節炎；攻擊皮膚則會出現皮疹；而攻擊肺部，尤其是肺泡，則可能導致間質性肺病。當肺泡受到免疫系統攻擊時，會出現水腫和肺泡壁增厚，從而影響肺部功能。
對於風濕是否必然會引發肺病，馬醫生指理論上每位風濕病患者都有一定機會影響到肺部；間質性肺病的常見症狀包括咳嗽及肺功能受損，而當患者同時出現關節痛或皮膚疹時，應特別留意是否有出現間質性肺病。
及早診斷減肺病惡化風險
要及早發現間質性肺病，馬醫生建議可以通過電腦掃描或肺部功能測試進行檢查。早期診斷有助於及早治療，從而減少病情惡化的風險。
3類人風濕易變肺病 嚴重可致呼吸、心臟衰竭
馬醫生指出，風濕病控制不佳的患者、長期吸煙者以及男性，這3類人群患上間質性肺病的風險較高。間質性肺病可能導致呼吸衰竭、肺動脈高壓及慢性心臟衰竭。治療方面，可以使用適量的類固醇、免疫系統調控藥物、生物製劑及抗纖維化藥物等。非藥物治療則包括物理療法和氧氣療法。
馬醫生建議，預防間質性肺病的關鍵在於先治療好風濕病，並避免不規律的作息和吸煙，都可以降低患病的可能性。
夏季潮濕 濕邪入侵易有關節問題
近日天氣炎熱又間中有雨，濕度高之中特別容易引發關節問題。註冊中醫師陳翠萍於TVB節目《健康360》指出，身體受濕邪入侵時特別容易引發關節問題；而身體濕氣過重就會導致消化不良和食慾不振。
關於解決辦法，陳醫師建議在春夏季節進行「穀雨三養」，即養關節、養脾胃及養氣血；養關節需避免冷氣直吹，注意保暖；養脾胃則需飲食適度，避免肥膩，選擇健脾化濕的食物，如淮山、赤小豆和陳皮等；養氣血則需養肝，保持情緒舒暢，避免熬夜，注意休息。
中醫師推薦2款祛濕湯水
陳醫師又特別推薦2款滋補祛濕湯水，減夏季風濕關節痛風險：
1. 桑寄生薏苡仁湯
材料：桑寄生5錢、薏苡仁1兩、豬脊骨適量、蜜棗2粒
2. 牛大力土茯苓五指毛桃湯
材料：新鮮牛大力6兩、新鮮土茯苓6兩、五指毛桃6兩、赤小豆2兩、炒扁豆2兩、陳皮1片、蜜棗6粒、紅蘿蔔1條、豬尾龍骨1斤