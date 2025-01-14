煮飯不慎遭魚骨刺傷 男子染食肉惡菌截肢保命 最快12小時發病醫生教5招自保

處理海鮮要留意！武漢一名81歲男子近日不慎被魚骨刺傷，最終因細菌感染而面臨截肢的危險。醫生提醒處理海鮮時需注意5大要點，以防細菌感染。本港衞生署亦指出，創傷弧菌是一種自然存在於海洋環境的細菌，人體經傷口感染可引致「食肉菌感染」，情況嚴重可以致命，死亡率高達30%。

