煮飯不慎遭魚骨刺傷 男子染食肉惡菌截肢保命 最快12小時發病醫生教5招自保
廣告
處理海鮮要留意！武漢一名81歲男子近日不慎被魚骨刺傷，最終因細菌感染而面臨截肢的危險。醫生提醒處理海鮮時需注意5大要點，以防細菌感染。本港衞生署亦指出，創傷弧菌是一種自然存在於海洋環境的細菌，人體經傷口感染可引致「食肉菌感染」，情況嚴重可以致命，死亡率高達30%。
魚骨刺傷染惡菌 男子做10次手術截肢保命
據內地傳媒《極目新聞》報道，姓徐81歲武漢男子在三個月前在家煮飯期間被魚骨刺傷手掌，起初僅感到輕微疼痛和少量出血，並未引起重視。然而，當晚傷口疼痛加劇，左手開始腫脹，隨後症狀惡化，出現紅腫、水泡等情況，最終被送往醫院。
經過細菌培養，醫生發現徐先生感染了「維氏氣單胞菌」，這種細菌廣泛存在於淡水、海水、污水和土壤中，感染後病情進展迅速，嚴重時可能導致截肢甚至危及生命。徐先生接受了10次手術、多次清創和皮膚移植，並截掉一根手指，經過3個月的治療，終於在今年1月7日康復出院。
處理海鮮5大注意事項
武漢同濟醫院創傷外科副主任醫生高偉指出，海鮮中含有多種微生物，如鏈球菌、傳染性造血組織壞死病毒和弧菌等，均可能引發感染。他強調，細菌從傷口進入後，12小時內便會發病，通常會出現紅腫、疼痛和水泡等症狀，若不及時治療，可能導致敗血症或感染性休克。
高偉醫生建議，處理海鮮時應注意以下5點，以避免受傷和細菌感染：
- 使用厚手套或雙層手套，防止蝦、蟹尖殼劃破手套，刺傷手部。
- 特別留意海產品的尖刺部分，如魚鰭、蝦頭和蟹身，避免被刺傷。
- 若不慎被刺傷，應立即在流動水下或用肥皂水沖洗傷口至少15秒，並由近心端向遠心端擠出毒素，然後用酒精或碘伏消毒。
- 切勿用針挑出魚刺或用嘴吸出毒素，以免加重感染。
- 不可使用生理鹽水，因為這些致病菌嗜溫嗜鹽，生理鹽水會促進細菌生長。
染食肉菌可快速惡化 最快48小時可奪命
據衞生署資料，創傷弧菌是一種自然存在於和暖海洋環境，例如鹹水及鹹淡水的革蘭氏陰性細菌。若傷口接觸海水和進食被該細菌污染的生或未經煮熟的海鮮，可引致感染；由創傷弧菌引起的傷口感染可導致壞死性筋膜炎（俗稱「食肉菌感染」），患者皮膚可能出現發熱及紅腫，並快速擴散。
患處可能會有潰瘍、水疱或黑點。患者可能感到劇烈的疼痛，其程度比可見的皮膚變化嚴重。患者亦可能會發燒、發冷、疲倦、肚瀉、嘔吐或感染部位出現膿液。這種感染能破壞身體組織，並可引致死亡。根據本地研究顯示，患上由創傷弧菌引致壞死性筋膜炎的死亡率大約為30%。
圖片來源：《極目新聞》