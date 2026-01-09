飲食金字塔錯咗幾十年？ 美國新指引整個塔「倒轉」 白飯麵包要少食 戒甩致肥元兇

美國衛生及公共服務部（HHS）部長小羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）與農業部（USDA）部長羅林斯（Brooke Rollins）於本月7日公布了《2025-2030年美國人飲食指南》。這份號稱數十年來聯邦營養政策最重大的調整，徹底顛覆了過往的飲食建議，不僅將傳統的食物金字塔「倒轉」，更發出清晰訊息：應遠離高度加工食品，回歸進食「真正的食物」，解決慢性病危機。