飲食金字塔錯咗幾十年？ 美國新指引整個塔「倒轉」 白飯麵包要少食 戒甩致肥元兇
飲食金字塔錯咗幾十年目錄
倒金字塔重塑飲食優先次序
新版指南最引人注目的視覺變化，是一個呈「倒金字塔」形狀的飲食圖譜。小羅拔甘迺迪在記者會上直言，過往的金字塔概念是「顛倒」的，現在只是將其「矯正」過來。在這座新圖譜中，面積最寬廣的頂層不再是穀物，而是由優質蛋白質、全脂乳製品、各類蔬菜、水果以及被定義為「健康脂肪」的食物所佔據，這意味著這些食物應成為日常飲食的核心。
相反，以往被視為飲食基礎的碳水化合物，如麵包、米飯等全穀類食物，現在被縮減至金字塔底部較小的尖端位置。指南建議民眾應大幅減少攝取精製澱粉，如白麵包、薄餅及餅乾等，並強調若要攝取穀物，應每日限制在兩到四份，且必須優先選擇富含纖維的全穀物。
蛋白質攝取量建議翻倍 為飽和脂肪「平反」
新指南對蛋白質的重視程度前所未見。當局建議成年人每日每公斤體重的蛋白質攝取量，應由過往的0.8克大幅提升至1.2到1.6克，建議量幾近翻倍。在食物選擇上，除了傳統的家禽、海鮮及雞蛋外，紅肉（如牛肉）亦被列為優質蛋白質來源之一，這一點與過往鼓勵少吃紅肉的建議大相逕庭。
在脂肪攝取方面，新政策亦出現重大轉向。當局呼籲停止對天然脂肪的恐懼，並將牛油、牛脂（Beef Tallow）、全脂乳製品及肉類中的天然脂肪列為「健康脂肪」的來源，與橄欖油、牛油果及堅果並列。指南明確指出，全脂牛奶及其脂肪是天然且健康的，民眾無須刻意選擇低脂或脫脂產品，反而應關注產品是否含有添加糖。儘管如此，指南仍保留了飽和脂肪攝取量不應超過每日總熱量10%的建議，但強調只要減少加工食品，自然能控制攝取品質。
向「添加糖」宣戰 向高度加工食品說不
為了應對肥胖及代謝疾病，新指南對「添加糖」採取了極強硬立場，建議民眾應盡可能完全避免攝取添加糖或代糖。具體建議包括每餐添加糖含量不應超過10克，並強烈建議四歲以下兒童完全不應攝取添加糖。
此外，新指南將高度加工食品（Ultra-processed foods）定性為健康大敵。這類食品通常含有大量化學添加劑、色素、防腐劑及隱藏糖分。官員指出，包括汽水、薯片、包裝甜點及各類即食食品，均未出現在新的食物金字塔中，民眾應予以拒絕，轉而選擇由農場生產的天然食材。
各年齡層需求不同 長者孕婦注意
針對不同人生階段，指南亦提出了針對性建議。對於嬰幼兒，建議六個月大後儘早接觸花生醬、雞蛋等易致敏食物以降低過敏風險，並強調母乳餵哺的重要性。孕婦則需特別補充鐵質、葉酸及碘；至於長者，則需確保攝取足夠的蛋白質及維他命B12以維持肌肉量及生活品質。
美國心臟協會憂增心血管病風險
然而，這份新指南並非沒有爭議。美國心臟協會（AHA）雖然對減少加工食品及含糖飲料的建議表示歡迎，但對紅肉及飽和脂肪的取態表示憂慮。協會發聲明指，鼓勵攝取紅肉、牛油及全脂乳製品，可能會導致民眾攝取過量飽和脂肪及鈉，從而增加心血管疾病風險。協會重申，在更多科學研究出爐前，仍建議民眾優先選擇植物性蛋白、海鮮及低脂乳製品。
總括而言，這份2025-2030年的飲食指南標誌著美國營養政策回歸「原型食物」的根本，試圖透過改變飲食結構來扭轉慢性病行的局面，惟其對飽和脂肪及紅肉的推崇，勢必在醫學界引發新一輪討論。