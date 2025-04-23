香港健齒週2025｜4.24起一連六日全民免費睇牙！口腔檢查+X光檢查！附參加資格/預約方法
廣告
香港牙醫學會聯同業界舉辦「香港健齒週2025」，於4月24日至29日為全港市民提供一次性免費口腔檢查、口腔健康諮詢及按臨床診斷的X光檢查。《日日健康》為大家整合活動詳情、參加資格及預約方法。
香港健齒週2025｜免費口腔檢查及X光服務
「香港健齒週2025」為市民提供免費口腔檢查，由註冊牙醫評估口腔狀況並給予專業諮詢。如有臨床需要，更可獲免費X光檢查，深入了解牙齒及牙周組織健康。此免費睇牙服務旨在提升市民對口腔健康的關注。
香港健齒週2025｜參加資格
凡持有有效香港身份證明文件（包括香港身份證及香港出生證明書）的市民，均可參與「香港健齒週2025」的免費口腔檢查活動。符合資格的市民歡迎預約參與。
香港健齒週2025｜預約方式及流程
市民可於2025年4月15日下午起，致電或親身前往貼有「香港健齒週2025」標貼的牙科診所預約。建議盡早預約，並按預約時間前往接受服務。
參與步驟：
- 尋找診所：留意「香港健齒週2025」標貼或向相熟牙醫查詢
- 進行預約：2025年4月15日下午起致電或親身前往診所
- 接受檢查：按預約時間前往診所
香港健齒週2025｜長者特別安排
65歲或以上長者可使用醫療券參與「香港愛心牙科增值服務計劃」，65歲或以上長者在5月1日開始的6個月內，於同一位自費或參與計劃的牙醫，累計使用醫療券1000元或以上，接受牙齒檢查、洗牙、脫牙及補牙等基層牙科服務，即可獲同一牙醫提供的500元等額的牙科增值服務。
香港健齒週2025｜查詢方法
熱線：2729 5008（2025年4月15日至2025年5月2日；24小時熱線）
網頁詳情：官方網站連結
延伸閱讀：
長者牙科津貼｜4大津貼申請資格+方法一覽 免費鑲假牙/杜牙根/補牙/洗牙
醫療津貼2025懶人包丨7大津貼申請資格/方法一覽 每月可領$3,000
香港健齒週2025活動日期？
2025年4月24日至29日
香港健齒週2025參與對象？
持有有效香港身份證明文件的市民。
香港健齒週2025何時開始預約？如何預約？
2025年4月15日下午起，致電或親身前往參與診所預約。
圖片來源：香港牙醫學會