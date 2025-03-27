香港風濕科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港風濕科醫生邊個好目錄
什麼是風濕科醫生？
風濕科醫生，又稱為風濕病科醫生，他們是具內科或兒科背景的醫生，並接受過診斷與治療肌肉骨骼系統疾病的專科培訓。這些疾病會引發肌肉、骨骼、關節、韌帶及肌腱等部位的疼痛、腫脹與僵硬，並可能導致關節產生畸形。此外，風濕科醫生也處理系統性自體免疫性疾病，這類疾病是由於免疫系統攻擊自身健康的細胞，導致發炎、造成患處疼痛、腫脹以及器官受損等問題。
風濕科醫生與骨科醫生比較
骨科醫生與風濕科醫生都是專門處理與肌肉骨骼系統相關疾病的醫生，他們所處理的疾病中，有許多是重疊的，例如關節疼痛和肌腱炎。以下為兩者的比較：
|風濕科醫生
|骨科醫生
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什麼情況要看風濕科醫生？
雖然肌肉和關節不舒服的情況相當常見，但如果此類不適感持續超過數日，建議你諮詢一般科醫生。一般科醫生可以判斷疼痛的成因是源自於發炎還是受傷，並在有需要時將你轉介給風濕科醫生。
在下列情況下，你可能需要尋求風濕科醫生的診治：
- 出現與已知損傷無關的關節疼痛
- 多個關節感覺疼痛、僵硬或腫脹
- 關節或肌肉疼痛，並伴隨發燒、疲勞、皮疹、晨僵或胸口疼痛等情形
- 肌肉疼痛（無論有沒有其他症狀）
- 出現異常掉髮
- 年紀超過50歲且反覆發生頭痛或肌肉痠痛
- 罹患慢性疾病，但未獲得一致的診斷
風濕科醫生一般收費多少？公私營眼科醫生收費比較？
據我們對私家醫生費用的調查，診症費用為HK$700至HK$2,000不等，費用會因應不同人的狀況而有所不同，所以費用較為浮動，詳情需要親自致電至各診所或到各私家醫院查詢。
公營醫院的診症費用則為首次診症 HK$135，其後每次診症 HK$80 ，每種藥物 HK$15。不過要注意，在2026年1月1日起會實施新收費安排，專科門診每次診症收費為HK$250（首次診症及覆診同價），每項藥物收費20元（4星期份量）。
醫院管理局轄下12間風濕科專科門診
香港島
- 地址：香港薄扶林道 102 號
- 電話: 2255 4186 / 2255 4189
- 傳真: 2255 3018 / 2255 3030
- 服務時間：星期一至五: 上午九時至下午五時；星期六: 上午九時至下午一時
- 地址：香港灣仔皇后大道東266號
- 電話: 2291 1888
- 傳真: 2291 1891
- 服務時間：星期一至五: 上午九時至下午五時
- 地址：香港銅鑼灣東院道 19 號
- 電話: 2162 6022 / 2162 6023
- 傳真: 2915 0979
- 服務時間：星期一至五: 上午九時至下午五時；星期六: 上午九時至下午一時
九龍
- 地址：九龍窩打老道 25 號
- 電話: 2242 6624
- 傳真: 2384 0923
- 服務時間：星期一至五: 上午九時至下午五時；星期六: 上午九時至下午一時
- 地址：九龍加士居道30號
- 電話: 3506 6635
- 傳真: 3506 5790
- 服務時間：星期一至五: 上午九時至下午五時；星期六: 上午九時至下午一時
- 地址：九龍荔枝角瑪嘉烈醫院道2-10號
- 電話: 2990 3871
- 傳真: 2990 3970
- 服務時間：星期一至五: 上午九時至下午五時；星期六: 上午九時至下午一時
- 地址：九龍觀塘協和街 130 號
- 電話: 3949 5555
- 傳真: 2949 6696
- 服務時間：星期一至五: 上午九時至下午五時
新界
- 地址：上水衛和街3號北區社區健康中心大樓3樓
- 電話: 2683 7523
- 傳真: 2683 7525
- 服務時間：星期一至五: 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
- 地址：新界沙田銀城街 30-32 號
- 電話: 3505 2493
- 傳真: 3505 4603
- 服務時間：星期一至五: 上午九時至下午五時
- 地址：將軍澳坑口寶寧里 2 號
- 電話: 2208 0576
- 傳真: 2274 4065
- 服務時間：星期一至五: 上午九時至下午五時
- 地址：新界荃灣仁濟街 7-11 號
- 電話: 2417 5888
- 傳真: 2439 0796
- 服務時間：星期一至五: 上午九時至下午五時；星期六: 上午九時至下午一時
私家醫院風濕科醫生
風濕科醫生的職責是什麼？
風濕科醫生是具有內科或兒科背景，專門接受過肌肉骨骼系統疾病診斷及治療的專科醫生。
看風濕病醫生前我可以做些什麼準備？
許多風濕病帶有遺傳性，因此請詳實記錄，並告知你的風濕科醫生是否具有以下家族病史，例如自體免疫性疾病、風濕病或癌症。
骨科醫生和風濕病醫生有什麼區別？
兩者都治療肌肉骨骼疾病，但其中一項主要區別是骨科醫生會進行手術，而風濕科醫生則不進行手術。