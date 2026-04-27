體味處理｜男性40歲起易有老人味 沖涼必洗5大老人味重災區 醫生教1類沐浴露最有效
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隨著年紀增長、身體代謝變差，不少人身上會漸漸散發出一陣難以掩蓋的「老人味」，隨時影響社交與人際關係。台灣皮膚科醫生徐常捷指出，老人味並非長者專利，部分年過40的男性若疏忽特定部位清潔，同樣會散發濃烈油耗味。要解決體味困擾，關鍵在於針對性清潔及提升身體抗氧化能力。
脂質氧化產生壬烯醛 形成獨特油耗味
徐常捷醫生在YouTube頻道節目中指出，隨著年紀增長，人體皮脂腺分泌油脂中的不飽和脂肪酸比例會逐漸上升。這類脂質極易氧化，進而產生一種名為壬烯醛的物質，令身體散發出類似油耗氣味，即大眾俗稱的老人味。徐醫生解釋，許多人對自己身上氣味不自知，往往是經身邊人提醒後才驚覺問題並求醫。
針對5大出油重災區 弱酸沐浴露去油
很多人以為長者皮膚容易乾燥，沖涼時只需用清水沖洗即可。徐醫生釐清，皮膚乾燥通常集中在四肢，而老人味最容易散發的部位，往往是日常沖涼最容易忽略的出油重災區。他強調單靠清水根本無法有效去油，建議大眾沖涼時應使用弱酸性沐浴露，重點清潔以下5個容易藏污納垢的部位：
- 頭皮
- 耳背
- 頸部後方
- 前胸
- 後背
多食抗氧化食物 從內而外改善體味
老人味出現與身體抗氧化能力衰退息息相關。除了做好外部清潔，徐醫生亦建議大眾從日常飲食著手，多進食富含維他命C與維他命E的食物，以提升身體抗氧化能力，從內而外達致除臭效果。日常建議多食以下抗氧化食物：
- 新鮮蔬菜及水果
- 各類莓果
- 綠茶