體味處理｜男性40歲起易有老人味 沖涼必洗5大老人味重災區 醫生教1類沐浴露最有效

隨著年紀增長、身體代謝變差，不少人身上會漸漸散發出一陣難以掩蓋的「老人味」，隨時影響社交與人際關係。台灣皮膚科醫生徐常捷指出，老人味並非長者專利，部分年過40的男性若疏忽特定部位清潔，同樣會散發濃烈油耗味。要解決體味困擾，關鍵在於針對性清潔及提升身體抗氧化能力。

