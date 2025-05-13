鯁喉處理｜誤吞魚骨後做錯2件事 29歲男2日後吐血身亡 魚骨刺穿主動脈醫生教正確處理法
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尤其是長者或幼童，用膳時較容易出現食物鯁喉情況，嚴重情況甚至可能引致窒息、危及性命。內地一名男子用膳時就被魚骨鯁喉，嘗試飲醋及吞一大啖白飯都未能解決問題，至隔日甚至吐血身亡。有醫生就提醒一旦出現魚骨鯁喉切忌胡亂解決，否則可引致嚴重後果。
綜合內地傳媒報道，近日內地一名29歲男子在食紅燒魚時發現被魚骨鯁喉。他當時試圖以飲醋及吞白飯方式自行解決問題，至翌日他已感到吞嚥困難，隨後甚至嘔血。入院後，醫生檢查時發現一條長達5厘米的魚骨已刺穿事主食道及胸主動脈，導致大量出血，儘管已做手術急救但仍未能救回事主一命。
誤信偏方 鯁魚骨後飲醋吞飯反奪命
據報，事主因誤信坊間偏方，選擇飲醋及吞飯等方法，才導致魚骨深入食道，釀成悲劇。有醫生就強調，上述方法非但無效，甚至有可能會加重病情；魚骨鯁喉時的正確做法是首先用力咳嗽，嘗試將魚骨咳出；如可看到魚骨可嘗試用鑷夾出，若無法改善就應該立即就醫。
魚骨鯁喉「4不」
臺北醫學大學附設醫院整合醫學科主任方冠傑提醒，進食時應避免過於倉促、邊吃邊說話，又或者大口喝下含有骨頭或魚刺的魚湯。一旦不慎吞入異物，常見的處理方式如大口吞水、吞飯、喝醋或催吐，實際上可能使問題惡化，故此應遵循「4不1早」原則。
- 不要進食：避免大口吞飯或水，這樣可能會將異物推得更深。
- 不要催吐：催吐可能刺激食道，導致胃酸逆流，增加穿孔風險。
- 不要喝醋：酸性或鹼性物質無法溶解異物，反而會損傷消化道黏膜。
- 不要吃藥：消炎止痛藥只能緩解不適，無法解決異物問題，可能延誤就醫。
- 盡早就醫：應立即尋求耳鼻喉或腸胃科醫師的協助，以免異物刺入過深，造成嚴重後果。
據港安醫院（荃灣）資料，用膳時被魚骨鯁到有可能產生刺痛、感到喉嚨有外物、或者因刺激而咳嗽等不適，若處理不當則可引起發炎、化膿、潰瘍，甚至刺穿附近器官。若出現鯁骨，千萬別以為飲醋或用碗筷在頭頂敲打便成，建議還是要盡快就醫處理。
鯁魚骨可致命 有6種症狀應即求醫
如發生魚骨鯁喉，千萬別吞白飯或清水，無助解決問題之餘更可能令骨頭越插越深。鯁魚骨應立即將口中的食物吐出，再嘗試咳出魚骨和吞口水；被魚骨刺損和真正被魚骨插着的感覺是難以分辨，如鯁骨後出現以下情況就應該及早求醫，以免出現鯁骨的併發症，例如發炎、化膿、縱隔腔炎、主動脈食道廔管，甚至呼吸困難及死亡：
- 嘔血
- 胸痛
- 上腹疼痛
- 吞嚥困難
- 發燒
- 頸部腫脹