鯁喉處理｜誤吞魚骨後做錯2件事 29歲男2日後吐血身亡 魚骨刺穿主動脈醫生教正確處理法

尤其是長者或幼童，用膳時較容易出現食物鯁喉情況，嚴重情況甚至可能引致窒息、危及性命。內地一名男子用膳時就被魚骨鯁喉，嘗試飲醋及吞一大啖白飯都未能解決問題，至隔日甚至吐血身亡。有醫生就提醒一旦出現魚骨鯁喉切忌胡亂解決，否則可引致嚴重後果。

