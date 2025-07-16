黃泰來離世｜名導演黃泰來喉癌離世 注意喉癌2大高風險因素 5大病徵頸部腫脹屬警號
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著名電影導演黃泰來傳出死訊。有本地傳媒報道，指電影人田啟文今日（16日）證實黃泰來因喉癌離世，享年75歲。綜合資料顯示，男性患喉癌風險比女性高出近12倍，風險因素除吸煙、酗酒外，缺乏運動及糖尿病亦被視為增加喉癌死亡率因素之一。
歌手劉美君前夫 二人結婚10年育一子一女
黃泰來為60年代導演黃堯之兒，亦是歌手劉美君前夫。1982年黃泰來與劉美君結婚，婚後育有一子一女，但二人於1992年離婚。1980年黃泰來加入邵氏，期間曾以化名「楚千萬」，外借導演武俠片《飛刀，又見飛刀》其餘執導作品包括《如來神掌》、《緣份》、《法內情》、等。
黃泰來其後獨立為不同公司拍攝電影及廣告，主要電影作品有《我在黑社會的日子》 、《三狼奇案》(、《愛人同志》、《至尊計狀元才》等。並曾監製《中環英雄》、《龍在少林》、《黃金島歷險記》等片。黃泰來於90年代中淡出本地影壇，轉至中國內地拍攝電視劇。
據港怡醫院資料，喉癌是指喉頭或聲帶的癌症，是咽喉的異常增生組織，亦稱為腫瘤。當咽喉的細胞不受控制地分裂並生成額外的組織，便會發展成腫瘤。喉癌可能出現於聲帶部位或聲帶上方。這種癌症與吸煙有密切關聯。
喉癌可分為3種，包括：
- 影響聲帶的聲門癌
- 影響聲帶上方組織的上聲門癌
- 影響聲帶下方組織的下聲門癌
喉癌5大病徵
- 頸部呈腫塊
- 鼻涕帶血
- 吞嚥困難或疼痛
- 耳痛
- 聲音改變或沙啞
喉癌2大成因 男性風險遠高於女性
吸煙及酗酒是喉癌的主要成因。喉癌的治療方法視乎腫瘤位置、癌症期數以及患者的整體健康狀況而定；如處於原發階段且未轉移至其他部位，喉癌可通過手術切除腫瘤，又或者採用放射性治療。如癌症已轉移至其他部位並進入晚期，則有需要進行腫瘤切除手術，然後結合進行化療和放射性治療。
喉癌是指在喉嚨和聲帶位置出現的腫瘤。據香港中文大學醫學院資料，喉癌的主要發病年齡介乎45至70歲，男性與女性患者的比例為13:1，存在明顯的性別差異。風險因素包括吸煙及飲酒，其中香煙含有的焦油及致癌物質會刺激喉部，令黏膜增生，繼而發展成黏膜白斑及癌化。此外，喉癌與吸煙、飲酒、不健康的飲食、缺乏運動、肥胖、高血壓、糖尿病和血脂紊亂有關，這些因素導致更高的發病率和死亡率。
圖片來源：網上圖片