黃泰來離世｜名導演黃泰來喉癌離世 注意喉癌2大高風險因素 5大病徵頸部腫脹屬警號

著名電影導演黃泰來傳出死訊。有本地傳媒報道，指電影人田啟文今日（16日）證實黃泰來因喉癌離世，享年75歲。綜合資料顯示，男性患喉癌風險比女性高出近12倍，風險因素除吸煙、酗酒外，缺乏運動及糖尿病亦被視為增加喉癌死亡率因素之一。

