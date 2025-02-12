食冷藏食品5旬婦中毒癱瘓 疑做錯1件事致菌量暴增 專家：3種情況不應再食

一名50多歲的日本女子因食用未妥善保存的冷藏食品，出現口渴、吞嚥困難等症狀，入院後目前仍在醫院接受治療，全身癱瘓，需依賴呼吸機維持生命。本港食安中心曾指出，細菌在攝氏4至60度的環境下生長得最快，食物放在常溫下超過4小時已不應食用或再放入雪櫃冷藏。

