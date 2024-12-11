過量食保健品保身變傷身 醫生點名3款保健品 食錯方法患肺癌風險高2倍
3種營養素過量攝取有風險
1.β-胡蘿蔔素（從保健品攝取）
β-胡蘿蔔素在體內可轉化為維生素A，對皮膚、免疫系統及視力健康有益。研究顯示，從新鮮食材如胡蘿蔔、彩椒和南瓜中攝取β-胡蘿蔔素，能降低心血管疾病和某些癌症的風險。然而，張適恆醫師指出，透過保健品補充β-胡蘿蔔素的效果並不一致，甚至可能帶來負面影響。
例如，有研究發現，β-胡蘿蔔素可能刺激癌細胞周圍的新生血管，使癌細胞分裂更活躍。《美國內科醫學期刊》的一項研究指出，服用β-胡蘿蔔素補充劑可能增加20%肺癌風險；而芬蘭一項針對3萬名吸煙男性的雙盲對照研究顯示，吸煙者補充β-胡蘿蔔素，肺癌風險上升22%至31%。因此張醫生建議，應從天然蔬果中攝取β-胡蘿蔔素，以確保安全。
2.維他命B12
維他命B12對能量代謝、紅血球生成及神經健康至關重要，但一般人每日所需劑量不高，過量補充可能帶來健康風險。2024年一項研究顯示，血液中維生素B12濃度每增加100pmol/L，成人及高齡族群死亡率提高4%至6%；《臨床腫瘤學期刊JCO》的一項研究指出，男性長期補充B12保健品，每日劑量超過55微克，肺癌風險可能增加2倍。
張醫生解釋，健康成人每日所需的維生素B12劑量不到5微克，均衡飲食即可獲得足夠攝取。然而，嚴格素食者或有胃病等可能導致B12不足的族群，應在醫生指示下適量補充，並定期檢測血液中的B12濃度。
3.維他命E（從保健品攝取）
維生素E因其抗氧化、抗老化及提升免疫力的特性而受歡迎，但張醫生提醒，維他命E也可能擾動基因，抑制人體的抗癌基因。2004年的一項系統性分析顯示，過量補充維他命E可能提高腸胃道癌症風險；《胸腔醫學期刊》的一項研究發現，每日補充超過100毫克維他命E，肺癌風險上升5%。
然而，從天然食物如堅果、種子或深綠色蔬菜中攝取維生素E，反而能降低罹患肺癌、肝癌等多種癌症的風險。
保健品攝取4大原則
這些營養素對人體功能有重要作用，但要避免負面影響，關鍵在於從新鮮食物中攝取。腎臟科醫師王介力曾指出，真正的天然食物是能夠看到原型、原態的，任何「保健食品」仍屬於加工品。最佳的保養方式是透過天然飲食獲得均衡營養，避免攝取過多化學物質及錯誤補充帶來的潛在風險。
1. 只有在身體有需求時才補充，並在專業醫生、藥師或營養師的指導下進行。
2. 避免與藥物產生交互作用，慢性病患者使用前應與醫師討論並確認安全性，隨時觀察是否有異常症狀。
3. 遵循建議劑量，過量服用可能適得其反。
4. 確認產品標示，選擇可信賴品牌，注意產品是否有完整標示，包括營養成分劑量、內容物等，並注意有效期限。