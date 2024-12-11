過量食保健品保身變傷身 醫生點名3款保健品 食錯方法患肺癌風險高2倍

為保健康，不少人會選擇服用各種營養補充劑。台灣急症科醫生張適恆於其YouTube頻道指出，過量攝取某些保健食品可能會帶來負面影響，嚴重者甚至會令患癌風險倍增。他建議以天然食材作為主要營養來源，這才是維持健康的長久之計。

