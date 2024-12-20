打邊爐後喉嚨痛食消炎藥無效 26歲女急求醫10分鐘後失救亡

食熱氣食物後喉嚨痛情況常見，但有時亦非單純食喉糖就可以解決。內地一名26歲女子打邊爐後玩到深夜，她回家後隨即已覺喉嚨痛，食消炎藥亦未見好轉。翌日她見情況惡化而主動求醫，未料見醫生後短短10分鐘就因為心臟驟停而不幸離世。醫生解釋指女子死因與急性會厭炎有關；這種情況多發生於40至50歲成年人身上，食高溫及辛辣食物後隨即飲凍飲甚至會令病情加劇。

