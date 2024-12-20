打邊爐後喉嚨痛食消炎藥無效 26歲女急求醫10分鐘後失救亡
打邊爐食辣後喉嚨痛 食消炎藥無效仍堅持返工
綜合內地傳媒報道，該名26歲女事主早前放工後相約朋友食麻辣火鍋，玩到凌晨才回家。事主其時已感喉嚨疼痛，她起初以為是因為食物過辣而未加重視，然而至翌日早上，事主她的喉嚨痛加劇，進食困難，甚至呼吸不暢。她服用止痛和消炎藥後仍堅持上班，但最終因症狀惡化而請假就醫。
病情急劇惡化 求醫到不治只隔10分鐘
女子在前往醫院途中，症狀愈加嚴重，抵達內科時幾乎無法站立，需由護理人員攙扶。內科醫生察覺情況危急，立即召來耳鼻咽喉科醫生會診，惟醫生剛到，女子便突然呼吸急促並倒地不起。雖然醫護人員立即進行心肺復甦術（CPR）並嘗試手術搶救，但女子最終停止呼吸，心臟驟停，從就醫到死亡僅僅10分鐘。
醫生拆解致命原因
事後，耳鼻咽喉科醫生發現女子的會厭嚴重腫大，推測可能是前一晚麻辣火鍋的高溫及辛辣刺激引發會厭發炎，隨後飲用凍飲加劇了症狀，導致急性會厭炎。耳鼻喉科醫生陳泓鈞解釋，「會厭」是喉嚨中的一片軟骨，負責在吞嚥時蓋住氣管入口，防止食物進入呼吸道。若會厭發炎腫大，可能阻塞呼吸道，嚴重時甚至妨礙插管治療，危及生命。
陳泓鈞指出，急性會厭炎多見於40至50歲的成年人，男性居多，致死率約1%。過敏反應或電療後的水腫可能引發此病，但最常見的原因是細菌感染。患者通常會出現喉嚨痛、吞嚥困難，並伴隨聲音沙啞、呼吸急促、發燒等症狀。由於病情變化迅速，建議住院觀察，若確診為細菌感染，需注射抗生素，並視情況使用類固醇和吸入性藥物治療，以助消腫。醫生又指嚴重水腫是急性會厭炎最明顯症狀，如未能及時獲得治療，短時間內已足以致命。
另一方面，醫生又提出急性會厭炎的特別病徵，讓大家分別急性會厭炎與一般喉嚨痛之間的分別：
- 會出現急性且劇烈的喉嚨痛
- 痛感集中在喉嚨中心
- 出現吞嚥困難
- 有異物感或呼吸不暢
打邊爐7大傷腎行為
台灣腎臟專科醫生洪永祥早前曾於Facebook發文，指打邊爐有7種做法特別傷腎，嚴重者甚至會帶來無法逆轉的傷害，建議大家可免則免：
傷腎風險1｜麻辣火鍋高鈉高脂
麻辣火鍋常以高湯及中藥材中加入的沙茶醬、咖哩粉、芝士等高脂調味料，使其成為高鈉、高飽和脂肪和高熱量的湯底。兩碗麻辣火鍋湯的鈉含量高達4942毫克，熱量更是高達800大卡，可對腎臟健康構成威脅。
傷腎風險2｜濃味醬料
如習慣使用沙茶醬、芝麻醬、沙律醬、醬油膏等濃味醬料，多次添加之下長期下來會對腎臟功能造成損害。他建議選擇較稀的醬料，如減鹽生抽、黑醋、白醋、蔥花、蒜蓉、芫荽、蘿蔔蓉等。
傷腎風險3｜邊爐放題熱量與鈉攝取易過量
打邊爐放題時，食客常以高價食材如和牛、海鮮為目標，忽略蔬菜攝取。一餐邊爐放題的熱量可達3900大卡，鈉攝取量高達6600毫克，不僅傷腎還可以引發痛風。
傷腎風險4｜湯底長時間煲滾有致癌風險
邊爐湯底煲滾越長時間，食品添加物及亞硝酸鹽等有害物質會濃縮；洪永祥認為超過30分鐘的火鍋湯不宜再飲用，因亞硝酸鹽濃度會大幅增加；一旦持續煮了超過90分鐘，鍋內的亞硝酸鹽濃度就會飆升近10倍；過量亞硝酸鹽會引發急性中毒。高濃度亞硝酸鹽進入人體後經腸內細菌分解，會產生致癌物亞硝胺，不只傷腎臟過量將引發心血管疾病，或肝、大腸及胃部的癌症。
傷腎風險5｜生熟食物餐具混用
生熟食物餐具不分或未使用公筷等行為，容易導致腸胃炎，進而對腎臟造成負擔。洪永祥提醒注意餐具的分開使用，以避免細菌感染。
傷腎風險6｜邊爐加即食麵更高危
有人習慣在打邊爐尾聲加入即食麵甚至雪糕，洪永祥警告這種做法會增加不必要的熱量攝取，並將濃縮的湯汁吸入體內，對腎臟造成更大負擔。
傷腎風險7｜食剩打包潛在風險
有些人會將未食完的邊爐湯底打包回家再食。洪永祥提醒這樣做不僅有細菌滋生的風險，長時間煮過的湯底更不宜再飲用。