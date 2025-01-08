5大保健品配搭禁忌 恐致胃出血胃潰瘍 益生菌+1款食物等於無食
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但有營養師就提醒，部分產品與特定食物或飲料可能「相沖」，有需要隔開兩者服用時間，否則輕則會令保健品無法發揮效用「如如白食」，重則可導致胃部出血潰瘍，保身不成反有損健康。
台灣營養師李婉萍近日於個人Facebook專頁上發布影片，分享5組保健食品的禁忌搭配，直言要將這些食品錯開服用，否則「吃下去等於都白吃」。
5大保健品配搭禁忌
1. 鐵劑＋含咖啡因飲品
含咖啡因的飲品會影響鐵質吸收，本身患有貧血的人士若要喝美式咖啡或鮮奶咖啡，建議間隔2小時後再服用鐵劑。
2. 葉酸＋維他命C
高劑量的維他命C會增加體內葉酸的排出，兩者一起服用等於白吃了。
3. 紅麴＋西柚
兩者一同食用會降低紅麴在體內的吸收效果。
4. 薑黃素＋撲熱息痛止痛藥（如必理痛）
一同服用會導致腸胃不舒服，甚至有可能引發胃潰瘍或胃出血，兩者必須間隔2小時以上再吃。
5. 益生菌＋蒜頭
蒜頭是天然的殺菌食物，一起吃會導致「吃下肚的益生菌死翹翹」，記得錯開時間吃。
她隨後補充，優質的益生菌原則上都能夠通過胃與腸，但與蒜頭錯開來吃更萬無一失，並建議患有胃酸倒流的人士不要空腹吃蒜頭，或一餐吃超過一個，並且吃煮熟的蒜頭比較不傷胃。
3款保健品食錯方法 肺癌風險增2倍
為保健康，不少人會選擇服用各種營養補充劑。台灣急症科醫生張適恆於其YouTube頻道指出，過量攝取某些保健食品可能會帶來負面影響，嚴重者甚至會令患癌風險倍增。他建議以天然食材作為主要營養來源，這才是維持健康的長久之計。
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圖片來源：FB圖片