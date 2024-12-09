31歲女按摩LOCK頸傷頸椎 半身癱瘓1個月後離世【5個位勿亂按】
綜合外媒報道，泰國31歲女歌手Phing Chayada在接受按摩兩天後，開始感到後頸疼痛，隨後右手無力，數星期後身體癱瘓達50%。當地一個劇迷社交網群組昨日（8日）宣布其死訊，並提醒大家頸部脆弱，過度用力可能損傷通往大腦的血管或脊髓。帖文建議避免頸部或脊柱按摩，若出現頭痛、嘔吐、頭暈或手腳無力等症狀，應立即就醫。
Lock頸後酸痛以為正常 再三按摩終癱瘓
Chayada於上月初在社交網上分享，指自己按摩「lock頸」受傷經歷。報道指她於12月已經去世。她在生前的帖文中提到，最初以為後頸疼痛是按摩後的正常反應，只服藥舒緩疼痛。一星期後，手臂開始麻木，她再次前往同一間按摩店。
第二次按摩期間，按摩師為Chayada進行多次扭頸動作；兩星期後事主情況惡化，出現劇烈疼痛與僵硬。由於她的母親也是按摩師，她並未懷疑是按摩引起的症狀，因此又去按摩以求舒緩。然而，第三次按摩後，Chayada的手臂不僅麻木，甚至無法正常活動，並出現更強烈的神經性疼痛，刺痛與麻木感蔓延全身，最終右手無法舉起。
事隔1個月離世醫生指死於併發症
醫生診斷發現她的頸椎早已受傷，按摩後導致神經受損，最終演變成半身癱瘓，只能臥床。泰國媒體報道，Chayada最終死於與血管感染和腦部腫脹相關的併發症。
曾有港人頸部按摩致頭骨移位
消費者委員會曾於2005年接獲一宗投訴，投訴人於美容中心接受美容師的頸部按摩後，隨即感到半邊身體及面部麻痺。經公立醫院的磁力共振檢查，發現其頭骨有移位跡象，可能是因為美容師按錯穴位所致。同年，另一名投訴人在美容中心進行全身按摩後，翌日感到左手、左肩及左髖關節疼痛，經中醫診斷為左手筋發炎。
按摩非越大力越好 按錯位可致心臟病中風
不正確的按摩手法不僅無法達到預期效果，還可能因力度過大或關節活動幅度過大而導致筋骨受損、皮下瘀傷、肌肉撕裂甚至關節脫骹。尤其是重手法的按摩，潛在危險更大。此外，長期服用薄血丸的心臟病患者，若接受不當按摩，可能會引致肌肉或關節出血，甚至引發血管內壁栓子（血塊）游走，誘發中風或心臟病。
5大部位忌亂按
眼眶、頸椎、前頸、胸部和腹部等是身體較脆弱的部位，按摩時要小。
肩膊、背部、手、腳則相對來說風險較少，但仍不能掉以輕心。
3類人不宜按摩
根據香港物理治療學會及香港中醫骨傷學會的建議，孕婦應避免按壓合谷、三陰交、太溪、昆侖、至陰、腹部穴位及腰部，因為三陰交對子宮收縮有顯著影響，錯按可能導致流產。此外，骨科醫生指出，骨質疏鬆患者不宜按摩，以免引致骨折。癌症患者若有骨轉移，骨痛部位不宜隨便按摩，以免引起病理性骨折。
7種情況下避免按摩
1. 傳染性皮膚感染或任何接觸性傳染病患者
2. 心血管病患者，如血栓或靜脈炎
3. 靜脈曲張、新疤痕、擦傷或骨折部位、腫瘤、腫塊或發炎關節處
4. 太飽或太餓時，因太飽易嘔吐，太餓則血糖低或易暈眩
5. 急性腰頸背痛患者，若疼痛蔓延至手或腿部，應立即停止按摩
6. 懷孕頭四個月及產前一個月的女士需特別小心
7. 一般女士的肌肉關節較男士柔弱，長者因皮膚骨骼系統退化而易受傷