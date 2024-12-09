31歲女按摩LOCK頸傷頸椎 半身癱瘓1個月後離世【5個位勿亂按】

按摩按錯位足以致命！泰國一名年僅31歲的女歌手因肩膀酸痛而接受泰式按摩，卻在按摩師進行「LOCK頸」動作後感到不適，最終導致半身癱瘓，並於一個月後不幸去世。當地醫生呼籲按摩師避免進行類似的高危動作。

