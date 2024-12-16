3個月內至少6宗懷疑學童自殺 專家拆解3個高危時期 家長注意7大學童輕生警號

一名12歲女童今日（16日）被發現倒臥於旺角奶路臣街1號源發大廈平台，消息指她被發現時身穿校服，懷疑從高處墮下，送院搶救惜最終不治身亡。事實上，9月開學至今本港已有至少6宗懷疑學童自殺事件，有精神科醫生分析指，學童尋短原因一般與學業及感情有關，其中除了開學以外，升中、高中選科及公開試都是學童輕生的高危時期。

