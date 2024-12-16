3個月內至少6宗懷疑學童自殺 專家拆解3個高危時期 家長注意7大學童輕生警號
近期懷疑學童自殺個案
- 2024年12月16日：一名12歲女學童於旺角奶路臣街1號源發大廈高處墮下，送廣華醫院搶救後不治。消息指女童墮樓時身穿校服，警員於大廈天台發現屬於死者的書包，但就未有檢獲遺書。
- 2024年12月11日：元朗佛教陳榮根紀念學校一名12歲姓王男生於校內墮樓，送院後不治。死者父母其後透露兒子患有過度活躍症（ADHD），事發前他曾被副校長、訓導主任及一名主任訓示，其後出現自殺傾向。父母表示會要求3名老師解釋訓示內容，並會去信教育局防止虐待兒童會，要求跟進。
- 2024年11月11日：一名單位子歲男童於其就讀之北角雲景道11號張祝珊英文中學內從高處墮下，昏迷不醒。救護員到場將傷者送律敦治醫院搶救，惜其後不治身亡。警方調查時於死者抽屜內檢獲遺書，內容指最近飽受壓力，疑因學業問題不開心而輕生。
- 2024年9月15日：屯門瑜翠園一名13歲男童被發現倒臥於上址對開，懷疑從高處墮下。事後男童就讀學校向家長發通告，表示對事件感惋惜及難過，已啟動危機處理小組，為學生提供情緒支援。
- 2024年9月14日：一名15歲男童於元朗牡丹街15號康德閣高處墮下，當場身亡。
- 2024年9月3日：屯門建生邨一名16歲少年被發現倒臥於裕生樓簷篷外。他被發現時身穿校服，救護員到場後證實少年當場身亡。
學童自殺個案創十年新高
資料顯示，去年香港至少有31名中小學生懷疑自殺，這是過去十年來的最高紀錄。香港救助兒童會在上月初曾發出警告，指出這一數字反映出學童自殺問題需要緊急處理和全面支援。教育局的數據亦顯示，這一數字較2018年疫情前的14宗學生懷疑自殺個案增加了1.2倍。
學業與感情為主要因素
香港撒瑪利亞防止自殺會早前根據媒體報道的統計指出，從2023年7月至10月26日，共有22名19歲或以下的青少年自殺或企圖自殺，其中18人是學生。自殺的主要原因依次為學業、感情及家庭問題，死亡人數達到17人，尤其在9月開學後有明顯增加。機構甚至曾接獲年僅8歲的少年求助，情況令人擔憂。
疫情後學童面臨適應困難
機構總幹事曾展國表示，自9月開學以來，19歲或以下青少年的自殺個案急劇上升，從7月和8月的各4宗，增至9月的5宗，10月更達到9宗。在這22宗自殺個案中，雖然只有18.2%的人有精神病問題，但這比例並不低，因為大多數人是在進入社會後才患病，精神病年輕化的趨勢不容忽視。
他認為，疫情後復常近一年，許多學校已恢復以往的教學模式，家長也為子女安排更多補習，這使得學童難以適應，壓力倍增。若再加上父母婚姻破裂、對成績要求高等因素，以及面對同儕欺凌等，會進一步增加自殺風險。
升中及公開試成高危時期
有精神科專科醫生指出，學童自殺現象一直存在，常見原因包括學業壓力，特別是在升中、高中選科及公開試等高危時期，因為這些階段學童面對的壓力較大，可能來自家長的期望、學校的成績要求或學童對自己的學業期望。
除了學業壓力，來自同儕的壓力也不容忽視；在青春期，學生的自我價值和自信多來自同儕的認同。如果學童在這時受到同儕排斥，如言語冷漠或網上欺凌，會對其心理造成巨大壓力，特別是這類排斥手法不易被老師或家人察覺，令學童因欺凌所承受的壓力更難以釋放。
家庭壓力及社會期望或成導火線
在家庭方面，學童與父母及其他家庭成員的關係也可能帶來各種壓力，特別是涉及家庭暴力、長期家庭衝突、父母離異、經濟困難等，這些都對學童的心理健康造成負擔，甚至可能誘發抑鬱症、焦慮症等，而當旁人無法察覺時，對學童來說非常危險。
對於一些高年級學生，壓力可能來自社會，特別是在公開試前，能否升讀大學、大學的科目選擇、追求夢想還是符合社會期望等問題，都是壓力來源。有醫生認為，學童自殘甚至自殺的消息是一把「雙面刃」，一方面希望能喚醒社會對學童心理健康的關注，但另一方面，當學童經常接觸這類消息，甚至身邊有朋友出現類似情緒困擾時，可能會引發自殺模仿潮。
學童自殺7大徵兆
- 低調消極、社交減少
- 言語上表達負面情緒
- 經常缺課、難以專注
- 失去自理能力（如不願洗澡或用膳）
- 在社交平台表達負面情緒，甚至作死亡預告
- 學業表現突然轉差
- 寫信向身邊人道謝或道別