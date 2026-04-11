草根出身中四發奮考入醫科 中大醫院CEO鍾健禮急症歲月磨練出抉擇智慧
草根成長 承母親不妥協精神
鍾健禮醫生小時候住在荃灣唐樓，後來搬到鄰近太子道、美孚一帶。由於父親長年行船，一年往往只回家一次，一家生計全靠父親支撐，全職主婦的母親則擔起照顧家庭的重任。
回想童年，他心中充滿感恩，物質條件雖然有限，但能在充滿安全感的環境中長大。這很大程度歸功於母親持家有道、有遠見，懂得將有限的家用適當運用及投資，「她不是那種隨遇而安、得過且過的人，而是會努力爭取好的生活。」這份積極向上、不向現實妥協的精神，深深影響了他。
至於聚少離多的父親，雖然一年只見一次，但其堅毅奮鬥、重情義的性格，一直是他心中的偶像，他形容父親從不長篇大論，只有一句簡單直接——「出來做事最要緊是不怕吃虧」，深深烙印在其心中。
曳學生中四發奮考入醫科
童年的鍾醫生絕不是循規蹈矩的模範生。「小一時便因為太愛說話，被老師罰含著奶嘴站在走廊。」他笑言自己總是有點貪玩和反叛，成績只是中游水平。
直到中四那年迎來人生轉捩點，母親因長年腎病不幸過世，失去至親的打擊迫使他急速成長；與此同時，身邊同學開始緊張學業，一直渾渾噩噩的他才忽然醒覺，意識到將要面臨「會考」這個重大關卡。
雖然當時未有明確的人生目標，但深明這將決定未來出路，為爭取一個好的選擇，他從中四暑假開始發奮、狂衝猛讀，終在中五成功考獲全班第一，靠著天分與拼搏升讀預科，最終更考入門檻極高的港大醫學院。
從為前途讀醫到擁抱醫者使命
打破一般人對醫生「自幼立志救死扶傷」的浪漫想像，鍾醫生坦白承認，當初選擇醫科，完全出於現實考量。「我其實覺得工程師很有型，又因為仰慕數學老師而想過做數學專家。但到選科時，我變得很實際，因害怕面試，認為醫科畢業後是不需要見工的，必定有醫生做！」
比起宏大的抱負，當年那個年輕人更看重的是一份穩定且有保障的前途，不過，直至他真正接觸到病人，見證無數生死後，那份作為醫生的使命感便自然而然地孕育出來，「只要用心去處理病人的問題，自然會被那份醫者責任所感染。」
揀專科陰差陽錯 做急症開荒牛
隨後揀選專科時，鍾健禮醫生原本一心入眼科，卻被告知沒有空缺，陰差陽錯下被安排到神經外科及普通外科受訓。後來他發現自己性格「坐唔定」，喜歡新挑戰，加上深受美劇《仁心仁術》（ER）影響，覺得急症科「很有型」，於是毅然放棄傳統外科的康莊大道，跳出舒適圈，成為了香港急症科早期的「開荒牛」之一。
他形容，急症室的工作節奏極快，往往需要爭分奪秒處理各種突發重症，急症科醫生不能只局限於單一領域，必須掌握「內外婦兒骨」等不同專科的急救知識。這種能讓他不斷探索醫療新知、每天面對變化的工作環境，與他的性格完美契合。
急症悟出「不做決定是最差的決定」
回望急症室歲月，不僅磨練了他的醫術，更塑造了他未來的管理作風。「急症科往往無法掌握病人所有資料，但必須立刻做決定。不做決定，就是最差的決定。」這種在資訊不全下敢於拍板的特質，成為他日後處理危機的優勢。
但凡事有兩面，他坦言有時自己做事會較為衝動。隨著管理職務增加，曾有前輩語重心長贈他一句話：「Aim before you shoot（瞄準才射擊）！」這令他銘記於心：「我承認自己做事比較粗枝大葉，所以日後管理團隊時，一定會找細心、理性的人做拍檔互補不足。」
踏入管理工作初期，鍾健禮負責處理病人投訴，進一步拉近他與病人的距離，令他更懂得耐心聆聽，影響其日後管理理念，「你會更理解病人的感受，對病人的同理心更強。」
跳出舒適圈接掌中大醫院
在醫管局打滾三十多年，鍾醫生的管理經驗極為豐富，先後擔任屯門醫院急症科顧問醫生、青山醫院、北區醫院及新界東醫院聯網總監，更晉升至總部擔任質素及安全總監。經歷過無數風浪，年屆59歲的他本已安於現狀，當中大醫院招募行政總裁，起初他並未打算報名。
直到聖誕節旅行後，太太見他遲遲未有行動，忍不住道：「你不是吧？你沒有報名？為什麼不給自己一個機會？你是不是傻的？」太太的鼓勵燃起他的決心，再一次想跳出舒適圈挑戰自己，最終成功接下這份極具考驗性的新工作。
決心走第三條路 「收費要透明可負擔」
接掌中大醫院後，鍾健禮醫生深知要真正解決私營醫療長久以來的痛點，必須從根本改變。「香港的私營醫療不只是昂貴，最令人擔心的是收費的不確定性，就像去車房修車，你永遠不知道最終結帳是多少錢。」
為此，他決心帶領醫院行出「第三條路」，確保收費透明、可負擔，目標是建立一間讓香港市民有信心的私家醫院。「感覺你是很有誠意的，不會跟病人做額外多餘的檢查，合理收費。」
他深信，只要堅守這份誠意，再結合中大醫學院在世界頂尖的臨床、科研與教學實力，定能發揮出中大品牌的優勢。
最愛回味撞板往事 碰壁學懂謙卑
訪問中，鍾醫生毫不介意大談自己的「撞板」往事。回首人生，他直言最深刻的往往不是站在台上的風光，而是各種碰壁與尷尬，雖然當下覺得丟臉，但往後回望，卻是一次又一次的成長。
他笑指自己過去每一次的「撞板」，都發生在最「輕飄飄」的時候。「當你一興奮、覺得自己最厲害時，往往就是撞板的開始。」
鍾醫生曾向失去雙臂的書法家買下「自強不息，厚德載物」的字畫，時刻提醒自己，人越是身居高位就越難聽到真話；因此絕對不能失去的，正是一顆自強、謙卑聆聽的心。
奉行「大中細」休息法
上任中大醫院頭半年，為帶領醫院步上軌道，鍾健禮醫生坦言壓力極大。「我半年無放長假，中間經常想不通，甚至曾向太太說撐不住，想向校長辭工。」
幸已捱過最艱難的適應期，並重啟他的「大中細」休息法來紓壓：每天無論多忙，都要抽空聽音樂、看新聞作為「細」休息；每逢周日必定回外父外母家吃住家飯作為「中」休息。至於闊別半年的「大」休息，他也終於在最近重啟，與太太去了一趟長途旅行，好好放鬆身心。
除了「大中細」法則，他笑言自己其實再忙都會煲劇放鬆，最近更在好友推介後，把一套48集電視劇一口氣看完！在緊繃的日程中找回生活的平衡，或許正是他能屢仆屢起、不斷前行的最大秘訣。
採訪：黃志宏
攝影：馮凱宜