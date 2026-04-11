草根出身中四發奮考入醫科 中大醫院CEO鍾健禮急症歲月磨練出抉擇智慧

從住唐樓的草根學生，到掌管中大醫院的行政總裁；昔日只因「怕見工」而讀醫，今天卻決心為香港醫療行出「第三條路」。鍾健禮醫生的行醫之路，並沒有太多宏大的理想與精密計算，他亦有別於傳統精英，毫不避忌分享自己的「撞板」經歷，皆因這些跌碰在往後回望，是一次又一次的成長。近日他接受《日日健康》專訪，細說這段有起有跌的行醫與管理之路。

