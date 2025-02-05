日本「NTM肺病」患者大增 中高齡女性高危早期幾無病徵 確診5年死亡率35% 三大病徵即求醫
綜合當地傳媒報道，日本最新的流行病學調查顯示過去10年來，NTM肺病患者的數量不僅沒有減少，反而持續上升。主要症狀包括長期咳嗽、痰多、全身疲倦、體重減輕、呼吸急促和食慾不振等。
初期無明顯症狀 病情惡化始確診
慶應義塾大學醫學部感染症學專任講師南宮湖指出，NTM肺病在初期幾乎沒有明顯症狀，許多患者是在健康檢查中意外發現，或在病情惡化後才被確診，尤其多見於體重減輕的中高齡女性。
感染4大病徵 40歲以上女性高危
綜合日本專家意見，NTM肺病一般不會透過人與人之間傳染，而是因為NTM細菌潛伏在水或土壤中，通過吸入進入呼吸道而導致感染。患者常見症狀包括：咳嗽、痰多、發燒不退，甚至痰中帶血。
據報，日本過去7年來NTM患者增加2.6倍，主要集中在40至70歲的女性。最近一名59歲的東京都女性患者，因持續咳嗽、發燒和倦怠感，經過流感和新冠篩檢均為陰性，最終確診為NTM感染。中高齡女性易染病原因可能與女性荷爾蒙有關，或是女性接觸土壤和水的機會較多。為了預防感染，專家建議保持浴室清潔，從事園藝等可能接觸土壤的活動時，應戴上口罩以避免吸入細菌。
美國科羅拉多大學曾進行研究，調查共656個來自不同家用淋浴花灑的微生物群落，發現幾乎每個花灑頭裡面都藏有數以萬計細菌；有研究就指出，長時間不清洗淋浴花灑，其中的微生物可隨著噴射的水流接觸人體或飄浮在空氣中，引起皮膚乾燥、瘙癢等問題，甚至引發呼吸道過敏反應或炎症；其中非結核分枝桿菌（NTM）和嗜肺軍團菌都有可能引起細菌性肺部感染，當中前者在家用淋浴花灑中較為常見。
病菌普遍存在於自然環境 感染可致4大疾病
據香港胸肺基金會資料，非結核分枝桿菌（non-tuberculous mycobacterium）與肺結核桿菌屬同一菌屬，並有多於190個品種。非結核分枝桿菌存在於環境中，如泥土、水及灰塵等，患者可從環境中吸入或從傷口接觸都非結核分枝桿菌，引致感染。
非結核分枝桿菌可引致疾病
- 肺部感染
- 淋巴腺炎
- 皮膚及皮下軟組織感染
- 彌漫性疾病（主要發生在免疫力不足患者身上）
台灣患者人數上升 感染5年死亡率35%
據報除日本以外，台灣非結核分枝桿菌感染症的個案亦有逐年上升；台中榮總「分枝桿菌中心」主任黃偉彰曾指出，分枝桿菌分為「結核菌群」和「非結核性桿菌」兩大類，其中後者的感染個案於2022年達到每10萬人50宗。
黃偉彰指，兩種疾病的症狀極為相似，但後者在感染後5年的死亡率高達35%，太遲確診及接受治療可帶來嚴重後果，提醒大眾如出現以下病徵亦及早求醫：
- 持續發燒、咳嗽
- 咳血
- 體重減輕