日本「NTM肺病」患者大增 中高齡女性高危早期幾無病徵 確診5年死亡率35% 三大病徵即求醫

台灣知名女星徐熙媛（大S）因感染流感併發肺炎，在日本不幸去世，消息引起外國遊客對當地疫情的關注。事實上，除了流感和新冠病毒，日本目前還面臨非結核分枝桿菌（NTM）肺部感染病例的增加，尤其是中高齡女性患者居多。

