內地現罕見傳染病「Q熱」個案 男子回國後雙肺大面積病變 拆解病徵可致嚴重肝炎

江蘇常州一名男子從非洲返國後，因身體不適而前往醫院檢查，檢查後發現肺部有大面積肺炎病變，最終確診罕見傳染病「寇熱」，又稱「Q熱」。據了解，「Q熱」是一種人畜共通的傳染病，嚴重可導致患者出現急性肝炎及肺炎；如發展成慢性「Q熱」，其病徵可持續數年之久。

