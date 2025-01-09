內地現罕見傳染病「Q熱」個案 男子回國後雙肺大面積病變 拆解病徵可致嚴重肝炎
曾訪非洲 男子回國後咳嗽乏力
綜合內地傳媒報道，該名姓顧男子去年11月因身體不適求醫。事主當時指從非洲回國後10天便開始出現發熱、咳嗽、乏力及四肢肌肉酸痛等症狀，並伴隨心慌、胸悶等不適。胸部CT檢查顯示，他的雙肺有大面積炎症病變。
由於患者曾往外國，結合非洲當地流行病學背景，院方懷疑其可能感染某種特殊病原體，遂安排支氣管鏡檢查，並通過灌洗液的基因檢測技術，最終鎖定致病元兇「貝氏考克斯菌」，即「Q熱」。醫療團隊為該男子進行支氣管鏡檢查，並透過灌洗液的基因檢測技術，最終確定致病原因為伯納特立克次體，即寇熱。
治療後康復出院 網民憂成「新冠2.0」
接受治療後，患者的發燒、咳嗽、胸悶等症狀逐漸緩解。複診時CT結果顯示其肺部炎症情況明顯改善。目前，男子其後亦已康復出院。然而患者的感染個案於內地網上亦引起部分討論；有人表示新冠疫情陰影未散，擔心國內會再有大型傳染病疫情出現，導致大規模的隔離或戴口罩防疫措施再度實施。
寇熱的傳播與風險
據報，寇熱是一種自然疫源性人畜共患病，廣泛存在於自然界中，對外界環境的抵抗力極強，能在極端環境中保持感染性長達數月。此病菌可在農畜，尤其是牛、綿羊、山羊、家養寵物、野生動物及蜱身上發現，全球範圍內均有分布。處理家畜的人員、乳業工人和農夫等感染寇熱的風險較高。此外，「Q熱」可分為急性及慢性兩種，前者患者體溫可高達39-40℃，可持續超過15天，有時發熱與無熱期交替出現。
寇熱｜甚麼是Q熱？
據衞生署資料，寇熱是一種由伯納特立克次體引起，經動物傳給人的傳染病。此病菌可在農畜（尤其是牛、綿羊和山羊）、家養寵物、野生動物及蜱身上發現。寇熱分佈遍及全球。處理家畜的人員、乳業工人和農夫等感染寇熱的風險較高。
寇熱｜Q熱病徵
急性寇熱的病徵可包括發燒、發冷、頭痛、肌肉痛、疲倦和體重下降。嚴重者會出現急性肝炎和肺炎。部份患者亦可能完全沒有病徵。
部分急性寇熱患者可能會發展成慢性寇熱，病徵會持續數月至數年。慢性寇熱其中一種嚴重併發症為心瓣炎，尤其會發生在患有心臟疾病的人士身上。接受器官移植的人士、癌症病人、慢性腎病患者、免疫力較弱的人士和孕婦，出現慢性寇熱的風險較高。懷孕期間感染寇熱可引起流產、早產或新生兒出生體重過低。
寇熱｜Q熱傳播途徑
寇熱主要是經吸入受染病動物的胎盤組織、胎液及排泄物所污染的微粒而傳播。此外，接觸染病動物及其產品，或食用未經巴士德消毒處理的乳製品也可被傳染。經蜱叮咬及人與人之間的傳播則較為罕見。
潛伏期
- 潛伏期一般為二至三星期。
寇熱｜Q熱治療及預防方法
抗生素可以治療寇熱，但多數急性寇熱患者未必需要使用抗生素也可自行痊癒，而慢性寇熱患者一般需要最少幾個月的療程。
現時本港並沒有預防寇熱的疫苗。市民應採取下列措施以減低感染風險：
1. 保持良好的個人衞生
- 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。
- 避免接觸農畜或野生動物 。否則在接觸後，應儘快以梘液和清水清潔雙手。
2. 保持良好的食物衞生
- 食用的乳製品必須先經巴士德消毒處理。