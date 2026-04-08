sukiya 小川賢太郎 心肌梗塞｜曾任吉野家自立打造餐飲王國 牛丼SUKIYA創辦人心肌梗塞離世 注意8大徵兆1種胸痛勿輕視

心肌梗塞｜曾任吉野家自立打造餐飲王國 牛丼SUKIYA創辦人心肌梗塞離世 注意8大徵兆1種胸痛勿輕視

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由一名大學輟學生，輾轉成為競爭對手之基層員工，最終憑藉破釜沉舟之決心，一手打造出全日本首間營收突破一兆日圓之餐飲帝國。日本跨國餐飲集團Zensho Holdings（善商控股）旗下擁有人氣牛丼連鎖品牌SUKIYA（食其家）及濱壽司等，其傳奇創辦人兼會長小川賢太郎近日不幸因心肌梗塞離世，享年77歲。

留院療養三個月終不治 葬禮僅限家屬出席

綜合日本傳媒報道，Zensho Holdings於本月7日對外發布訃文，證實小川賢太郎已於4月6日與世長辭。據了解，小川早於今年1月突發心肌梗塞，隨後一直留院接受治療及休養，惟最終仍不敵病魔。集團在公告中交代了其身後事安排，並向外界表示：

「小川會長的葬禮將以家族葬形式低調舉行，日後將另行籌辦追思告別會。」

東大退學轉投吉野家 44年成就牛丼龍頭

回顧小川賢太郎之傳奇一生，其創業歷程充滿戲劇性。生於1948年石川縣的他，當年毅然從最高學府東京大學退學，其後加入著名牛丼連鎖店吉野家工作。累積實戰經驗後，他於1982年自立門戶創立Zensho，由一間小小之便當店起步，最終將SUKIYA發展成遍佈全國、甚至走向國際之知名牛丼品牌。
在小川強勢之領導與積極併購策略下，Zensho事業版圖不斷擴張，涵蓋家庭餐廳及迴轉壽司等多元領域。截至2025年3月之財政年度，集團合併營收史無前例地突破一兆日圓，成為日本國內首家達此驚人里程碑之外食企業；其全球店鋪總數更突破一萬五千間，坐擁近二十萬名員工，成績傲視同儕。

曾陷血汗企業風波 晚年交棒次子退居幕後

儘管事業成就斐然，小川之管理方式亦曾面臨嚴峻考驗。2014年，SUKIYA因實施「深夜一人當值」制度而引發外界猛烈抨擊，甚至爆發員工離職潮。面對公關及營運危機，小川果斷大刀闊斧改革勞務管理，增加門市人手以減輕前線負擔，成功挽回企業聲譽。
隨著年事已高，小川於去年6月正式將社長重任交棒予次子小川洋平，自己則退居幕後擔任會長一職，為其逾四十載之餐飲霸業寫下圓滿句號。

心肌梗塞急發性高 4類人屬高危群組

台灣軍總醫院汀洲院區院長、家醫科、老年醫學科醫生謝嘉娟表示，心肌梗塞屬死亡率極高的急症，尤其在寒冷季節或溫差過大時，容易誘發心血管問題。她提醒，做好保暖措施至關重要，例如使用圍巾、帽子、手套、襪子等保護頸部和四肢末端，避免身體受到冷空氣刺激。室內亦需保暖，半夜起身如廁或早上起床時，應慢慢活動身體促進血液循環，以免因血壓劇烈波動導致心血管負擔加重。

以下4類人群屬心肌梗塞高危族群：

  • 40歲以上男性及50歲以上女性
  • 有心血管疾病家族病史者
  • 不良生活習慣者，例如長期抽煙、飲酒或熬夜
  • 三高患者（高血壓、高血脂、高血糖）、糖尿病患者及肥胖人士

心肌梗塞8大先兆

謝嘉娟醫生指，心肌梗塞在發作前大多是有先兆：

  • 胸悶：感覺如重物壓在胸口
  • 胸口劇痛：短暫但劇烈的疼痛，可能持續一段時間
  • 呼吸困難：氣促或感到胸部沉重
  • 冒冷汗：突然出現不明原因的冷汗
  • 嘔吐及暈眩：伴隨噁心或站立不穩等狀況

她提醒若出現以上症狀，應立刻停止所有活動，坐下或躺下休息；同時可含服舌下含片以暫緩疼痛，並盡快召喚救護車送院。另外，心肌梗塞也有幾項非典型徵兆：

  • 手臂酸麻
  • 下巴及牙頜疼痛
  • 肩膀及上腹不適

她指這些非典型症狀容易被忽略，但實際上可能是心血管流動阻塞引起的輻射性疼痛。

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