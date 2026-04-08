心肌梗塞｜曾任吉野家自立打造餐飲王國 牛丼SUKIYA創辦人心肌梗塞離世 注意8大徵兆1種胸痛勿輕視

由一名大學輟學生，輾轉成為競爭對手之基層員工，最終憑藉破釜沉舟之決心，一手打造出全日本首間營收突破一兆日圓之餐飲帝國。日本跨國餐飲集團Zensho Holdings（善商控股）旗下擁有人氣牛丼連鎖品牌SUKIYA（食其家）及濱壽司等，其傳奇創辦人兼會長小川賢太郎近日不幸因心肌梗塞離世，享年77歲。

