第23屆香港冬日美食節｜一文看清門票優惠/抽獎活動/6大美食專區攻略 懶人包大合集

第23屆香港冬日美食節將於聖誕期間（12月25日至29日）在灣仔香港會議展覽中心盛大舉行。本文將為讀者帶來2025年香港冬日美食節的展期詳情、入場票價優惠，以及會場內多重亮點活動，助您輕鬆規劃聖誕假期美食攻略。