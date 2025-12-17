第23屆香港冬日美食節｜一文看清門票優惠/抽獎活動/6大美食專區攻略 懶人包大合集
第23屆香港冬日美食節目錄
第23屆香港冬日美食節｜活動日期、地點與開放時間一覽表
第23屆香港冬日美食節將於2025年12月25日（星期四）開始，連續五天在香港會議展覽中心舉辦。參觀人士可憑單一門票同時參觀同期舉行的第23屆香港冬季購物節、第25屆香港家居潮流博覽2025、數碼生活及車品博覽2025等展會。
展會概覽
|項目
|詳情
|展會名稱
|第23屆香港冬日美食節、第23屆香港冬季購物節、第25屆香港家居潮流博覽2025、數碼生活及車品博覽2025
|活動日期
|2025年12月25日（星期四）至12月29日（星期一）
|展會地點
|香港會議展覽中心1號館及3號館
各展覽開放時間詳情
|日期
|第23屆香港冬日美食節
|第23屆香港冬季購物節
第25屆香港家居潮流博覽2025
數碼生活及車品博覽2025
|12月25日（星期四）
|上午10時至晚上8時
|上午10時至晚上8時
|12月26日（星期五）
|上午10時至晚上8時
|上午10時至晚上8時
|12月27日（星期六）
|上午10時至晚上8時
|上午10時至晚上8時
|12月28日（星期日）
|上午10時至晚上8時
|上午10時至晚上7時
|12月29日（星期一）
|上午10時至晚上7時
|不開放
|備註：展覽會於每日關閉前45分鐘停止售票。
第23屆香港冬日美食節｜前往會展交通方法指南
香港會議展覽中心位於灣仔區，市民可選用港鐵、渡輪或的士等多種交通工具。港鐵「會展站」B出口為最便捷的選擇，但亦可從灣仔站A5出口經天橋步行至會展。
- 港鐵：可乘坐港島線或東鐵線至灣仔站或會展站。
- 渡輪：可乘天星小輪往來尖沙咀至灣仔碼頭，下船後步行約10分鐘即可到達。
- 的士：落客點一般設於香港會議展覽中心港灣道入口。
第23屆香港冬日美食節｜門票價格及購票途徑與半價優惠詳情
標準入場費用為每位港幣30元，而3歲或以下小童及65歲或以上人士可免費入場。主辦機構特設多種優惠門票，方便市民以更相宜的價錢入場。入場人士可憑門票同時參觀同期舉行的冬季購物節、家居潮流博覽等展覽。
|門票類別
|價格 (港幣)
|適用時段/條件
|購票地點
|一般門票
|$30
|全時段適用
|大會售票處；
指定網上購票平台及便利店全線分店（電子入場券）
|早場優惠門票
|$15 (半價)
|12月25日至28日 上午10:00至11:30
|尾場優惠門票
|$15 (半價)
|12月28日 18:45至19:15 或 12月29日 10:00至18:15
|套票優惠（4人或以上）
|$15/人 (半價)
|於12月3日至24日購買，須於同日一齊進場
購票注意事項：
早場及尾場優惠門票只供現場發售。電子入場券於12月3日起至12月28日下午5:00發售，售完即止。為減少接觸，大會指定電子支付供應商 Wonder 將支援多種主流電子付款方式，例如 Visa、MasterCard、銀聯、八達通、PayMe、Alipay HK、WeChat Pay HK 等。更多購票信息點擊官方網站查看詳情
第23屆香港冬日美食節｜4大必睇焦點︰聖誕限定美食及精彩活動
今次冬日美食節除了設有多個人氣美食攤位外，還帶來一系列活動亮點，以讓大家能盡興而歸！主要亮點包括：
- 聖誕限定美食： 現場精選多款節日限定食品及飲品，帶來獨特的節日限定滋味。
- 免費試食派發： 每日指定時間特設聖誕「美食放送」環節，主辦單位將免費派發各式美食予入場人士。
- 精彩舞台節目： 特邀 Dear Jane、鄧麗欣 Stephy 及農夫 FAMA 等多位藝人嘉賓輪番獻上精彩表演，與市民共度歡樂聖誕。
- 豐富獎賞活動： 現場消費即有機會贏取豐富獎品，Foodie Buddy Club 會員更可參與限定大抽獎。
第23屆香港冬日美食節｜星級舞台表演嘉賓陣容及時間表
今年冬日美食節請來多位重量級嘉賓，包括 Dear Jane、鄧麗欣、農夫FAMA、Honey Punch 等，將於香港會議展覽中心1號館大會舞台獻藝。想入場看表演的話，請參考下表或點擊進入第23屆香港冬日美食節官網查看詳情。
|表演嘉賓
|出演日期
|時間
|地點
|羅啟豪
|12月25日（四）
|3:00 – 3:30 PM
|香港會議展覽中心1 號館大會舞台
|Dear Jane
|12月25日（四）
|4:30 – 5:00 PM
|香港會議展覽中心1 號館大會舞台
|譚輝智
|12月26日（五）
|3:00 – 3:30 PM
|香港會議展覽中心1 號館大會舞台
|鄧麗欣
|12月26日（五）
|4:30 – 5:00 PM
|香港會議展覽中心1 號館大會舞台
|P1X3L
|12月27日（六）
|3:00 – 3:30 PM
|香港會議展覽中心1 號館大會舞台
|農夫FAMA
|12月27日（六）
|4:30 – 5:00 PM
|香港會議展覽中心1 號館大會舞台
|Honey Punch
|12月28日（日）
|3:00 – 3:30 PM
|香港會議展覽中心1 號館大會舞台
第23屆香港冬日美食節｜六大主題美食專區重點推介
本屆美食節共設有六大主題展區，匯聚環球美食、特色飲品及節日限定滋味。現場參展攤位近1,000個，涵蓋日本、韓國、台灣、泰國等多國美食。特別是打算聖誕除夕親自下廚的市民，可趁此年度盛會大量掃貨。主辦單位更會於12月25日至28日在三號館的聖誕「美食放送」攤位，於每日指定時間免費派發美食予入場人士。具體優惠食品可點擊官網查看詳情。
|專區名稱
|重點展品類別
|部分精選例子
|日、韓、台食品及本地零食區
|急凍海產、地道熟食、本地零食、冷藏肉類
|長腳蟹、泡菜、八寶清湯腩、杏仁餅、日本和牛
|東南亞特色食品區
|東南亞醬料、特色菜餚、異國糕點
|泰國咖哩炒蟹、芒果糯米飯、新加坡鹹蛋黃魚皮、印尼斑蘭蛋糕
|國際佳餚、美酒咖啡及甜點區
|高級肉類、烈酒、咖啡、精緻甜點
|頂級威士忌、法國香檳、西班牙火腿、松露醬、杜拜開心果朱古力、精品咖啡
|至尊品牌區
|日常食品、保健品、旗艦新品
|榮華、鴻福堂、森下仁丹、少爺滴雞精、CP急凍食品
|賀年食品、糧油及參茸海味區
|傳統年貨、高級食材、參茸補品
|臘味、賀年糕點、乾鮑、花膠、韓國高麗參、燕窩
|健康綠色食品及素食區
|有機食材、素食、保健產品、低碳食物
|中藥材、生酮食物、植物肉、新鮮蔬果汁
第23屆香港冬日美食節｜優惠及抽獎活動詳情
夢｢賞｣成真聖誕大抽獎【Foodie Buddy Club會員限定】
凡於場內掃描指定QR Code並成功登記成為Foodie Buddy Club會員，即可參加抽獎，贏取以下豐富禮品：
- 頭獎 (1名)： 旅遊現金套票 (價值: HK$20,000)
- 二獎 (1名)： Maxcare 嵐心椅 (價值: HK$19,800)
- 三獎 (1名)： 香港迪士尼樂園 一年免費入場白金卡2張 (總值: HK$9,996)
- 安慰獎 (10名)： 超市現金禮券 (總值: HK$10,000)
聖誕消費大抽獎
即日於場內消費滿HK$500即可參加抽獎，獎品包括名廠家電、床上用品等。憑抽獎券更可免費參加場內精選工作坊。
場內多重禮遇
購票入場即可到場內指定攤位領取聖誕福袋，內有精美禮品，包括龍角散草本潤®夾心喉糖、DoDoME 100%除螨4D洗衣珠、Tastea Coffee 啡茶館水果茶包、蛋卷工房原味手工蜂巢蛋卷、皇炸萌爸軟糖、小牧味屋梳打餅、小牧味屋酒鬼花生、喜瑪拉雅山鹽薄荷糖、康研藥業 胃樂樂&糖樂樂組合益生菌等。 (數量有限，先到先得，送完即止)。
行哂全場有著數
購票入場人士只需完成簡單任務，即可於場內指定換領站換取禮品。(禮品先到先得，送完即止)
會場限定「震撼折扣優惠」
多款精選展品以震撼價發售，包括HK$1、HK$10、HK$100特價品，以及一折或半價優惠，限量供應。
冬日美食節2025的舉辦日期、地點和可參觀的相關展覽有哪些？
美食節將於 2025年12月25日（星期四）至12月29日（星期一），一連五天在灣仔香港會議展覽中心1號館及3號館盛大舉行。入場門票可同時參觀同期舉行的香港冬季購物節、香港家居潮流博覽等展會。
門票的標準價格是多少？有哪些方法可以享有半價優惠？
標準入場費用為每位 港幣$30。半價優惠門票（$15）包括：早場（12月25日至28日 上午10:00至11:30）、尾場（指定時段）以及四人或以上在指定日期（12月3日至24日）購買的套票。
前往香港會議展覽中心參加美食節，最便捷的交通方式是什麼？
最便捷的方式是乘坐港鐵至會展站，從 B出口 步行即可到達。此外，也可乘坐港鐵至灣仔站（A5出口）經天橋步行，或乘坐天星小輪至灣仔碼頭。
除了購物美食外，場內有什麼特別的亮點活動或藝人表演可以觀賞？
現場設有精彩舞台節目，嘉賓陣容包括 Dear Jane、鄧麗欣 Stephy、農夫 FAMA 等藝人。此外，還有聖誕「美食放送」免費試食環節，以及聖誕限定美食區。
參加美食節的顧客，可以透過什麼方式贏取豐富獎品或免費禮品？
您可以透過：登記成為 Foodie Buddy Club 會員，參加聖誕大抽獎（頭獎為 $20,000 旅遊套票）。即日消費滿 HK$500 參加聖誕消費大抽獎。購票入場即可領取 聖誕福袋（數量有限，先到先得）。留意會場的 HK$1/HK$10/HK$100 特價品 及一折/半價優惠。