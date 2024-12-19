不宜行房夜歸 玄學家提醒冬至6大禁忌 做錯一件事或「衰足成年」

所謂「冬大過年」，今個星期六（21日）就是二十四節氣裡面的冬至，相信不少人都已經準備好與家人食飯「做冬」。與其他節日同樣地，冬至其實亦有多種習俗與禁忌，有玄學家就提醒冬至期間有6大禁忌，一般不宜行房或夜歸，一旦做錯甚至可能行足一年衰運，但同時有2種食物有助添財運或旺桃花，有興趣者大可把握機會。

