不宜行房夜歸 玄學家提醒冬至6大禁忌 做錯一件事或「衰足成年」
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所謂「冬大過年」，今個星期六（21日）就是二十四節氣裡面的冬至，相信不少人都已經準備好與家人食飯「做冬」。與其他節日同樣地，冬至其實亦有多種習俗與禁忌，有玄學家就提醒冬至期間有6大禁忌，一般不宜行房或夜歸，一旦做錯甚至可能行足一年衰運，但同時有2種食物有助添財運或旺桃花，有興趣者大可把握機會。
冬至又稱冬節，是二十四節氣中的第二十二個節氣。台灣命理專家清水孟國際命理的小孟老師就特別提醒冬至的6大禁忌及8大習俗，大家需要注意。
小孟老師指出，冬至是北半球一年中夜晚最長、白天最短的一天。古人認為，冬至過後白天逐漸變長，象徵陽氣的開始。因此，對於古代人來說，冬至甚至比過年還要重要。許多家庭會在這一天送禮、飲酒作樂，並祭拜祖先。
冬至6大禁忌
1. 冬至行房傷元神
冬至時氣溫較低，陰氣旺盛，過度的精力消耗可能導致陽氣外洩，陰氣入體，對元神造成損害。
2. 晚上9點後不宜外出
《周禮春官神仕》提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此古人視冬至為鬼節，建議晚上9點後不要外出，若必須外出，建議攜帶鹽巴。
3. 外嫁女避免回娘家
由於冬至氣溫寒冷，若媳婦回娘家途中感冒，可能會傳染給年長的公婆，影響健康。
4. 捱夜損來年運勢
冬至寒冷，晚睡容易導致陽氣下降，陰氣增強，影響氣場，進而影響來年的運勢。
5. 食湯圓要「成雙成對」
冬至吃湯圓應以雙數為佳，象徵幸福圓滿，成雙成對，避免單數帶來孤獨感。
6. 避免爭執
冬至是節氣變化的日子，情侶或朋友外出時應避免爭吵，以免破壞氣場。
冬至8大習俗
1. 祭拜神明祖先
冬至白天多會祭拜神明、祖先和地基主，以感謝過去一年的庇佑，祈求來年平安。供品包括三牲、四果、湯圓、發粿、茶或酒等。
2.食湯圓
湯圓象徵圓滿如意，單身者可增旺桃花，求財者可望財運亨通。紅白湯圓一起吃有助於陰陽調和。
3.食水餃
水餃象徵財寶，冬至吃水餃能招財進寶，財運亨通。
4.食豬腳麵線
豬腳麵線有去穢氣、延壽的作用，能破除太歲。
5.食年糕
年糕象徵新氣息的開始，甜甜的年糕代表新年的美好開端。
6.冬至送鞋
古代習俗中，晚輩會在冬至送鞋給舅舅和姑姑，現今則演變為舅舅和姑姑送鞋給外甥和侄兒，象徵添衣添歲。
7. 冬至進補
冬至夜長且冷，適合進補，古人會燉羊肉或煮麻油雞湯。
8. 吃餛飩
南宋時期有「冬至餛飩夏至麵」的俗諺，餛飩象徵混沌初開，代表惡運結束，好運將至。