利是公價2025｜新年派利是每封幾錢好？+同事、親戚、大廈保安、酒樓侍應利是公價一覽
利是公價2025
親戚：$50至$500
拜年時向後輩派利是絕對少不了。為避免新年期間引起親戚的不滿，通常金額從50元起跳，並可根據親疏關係和熟悉程度增加金額，最高可以有500元左右。
回禮：$20至$50
新年收到親戚拜年禮物，主人家一般會以利是回禮，金額一般在20至50元之間，以表達謝意。當然金額也可以根據對方禮物的貴重程度來決定。
朋友：$20至$100
向朋友派利是，金額通常視乎交情而定。對於熟絡的好友不妨大方一些，派50元至100元利是；對於交情一般或較少見面的朋友，則可以派20元以示心意。
同事：$10至$100
公司同事可謂朝夕相處，放完新年假後開工時就需要向同事派利是。為避免顯得太「孤寒」，普通同事一般會派20元；經常合作或較熟悉的同事則可派50元至100元。如遇其他部門不太熟悉的同事，派10元即可。
同事子女：$20至$50
即使同事已婚，如對方有子女亦不要忘記派利是。金額大可根據相熟程度調整，派20至50元即可。
隔籬鄰舍：$20至$50
新年期間，出門遇到鄰居時最好也派利是以示祝福，順便維持良好鄰里關係。一般而言，派20元即可，若與對方相熟則可考慮派50元。
大廈保安：$20至$50
每逢新年，大廈保安通常會特別殷勤。若保安平日較少打招呼或不太熟悉，一般派20元即可；若保安平日主動打招呼且工作認真，則可考慮派50元以示慰勞。
酒樓侍應：$20至$50
新年期間，與親友到酒樓飲茶時，通常會向侍應派20元利是以示心意。若是熟客，則可給相熟的侍應派50元。
半數人每封$20 經濟下行利是「手緊」
香港研究協會近年曾針對利是金額進行調查，於去年訪問了1,029名15歲或以上的香港市民，了解他們對新年利是及消費的睇法。在「派利是」的受訪者中，約21%預計利是總金額會較前一年增加。平均每封利是的金額方面，54%表示為「20元」，9%為「50元」，16%為「100元或以上」，約12%表示為「10元」。
對比對上一年，調查結果顯示較低金額（10、20元）的利是比例上升，而50元的比例下降，較高金額（100元或以上）則上升，顯示今年平均每封利是的金額呈現兩極化。表示封「20元」利是的市民增幅最大且超過五成，這可能與全球經濟低迷下市民趨於「手緊」有關。