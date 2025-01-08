毛孩好去處｜寵物友善商場北角匯 「醇酒美食嘉年華」設毛孩專屬「美酒」
「微醺市集」搜羅逾40款得獎佳釀 特設「品酒教室」學做調酒師
於北角匯二期露天廣場舉行的「微醺市集」，將搜羅超過40款城中熱話美酒和美食品牌，由葡萄酒、中國白酒、日本清酒、韓國燒酒、氈酒、芬蘭伏特加、法國白蘭地、墨西哥龍舌蘭、蘇格蘭威士忌以及本地手工啤酒等，酒類款式琳瑯滿目，帶領你舌尖環遊世界，品嚐各地特色靚酒。
市集特別推薦三大酒品：1/ 來自香港首位自設葡萄園及酒莊的釀酒師Stef Yim，其在意大利西西里Etna 火山的傑作—意大利熔岩酒莊海拔760紅酒，其在獨特的天然資源豐富且土釀肥沃的環境下，孕育出超高質素的葡萄，令紅酒有著獨特的香氣及醇厚味道，令人一試難忘！
2/ 市集亦帶來了近年超高人氣的中國貴州「珍酒」，這款高端醬香型的白酒酒體醇厚，其香料及豆類發酵味道層次豐富，餘韻悠長。
3/ 南非著名品牌Vinette罐裝葡萄酒JUNO merlot 2024亦不容錯過，酒廠透過創新技術，在鋁罐中注入高雅的葡萄酒，因而備受全球觸目，早前更奪得Gilbert & Gaillard國際葡萄酒挑戰賽中的金獎！
此外，市集亦為大家帶來了多款特色佐酒美食，包括曾獲得於國際盲選芝士比賽中被選為世界冠軍的荷蘭Gouda Cheese Hugo’s Kaas，發酵期長達18個月左右，比一般芝士重牛奶味，屬佐酒首選；法國傳統美食品牌Maison Argaud的鴨鵝肝醬、鴨肉醬及鴨腿，所選用的鴨子都是用開放式牧養的「走地鴨」，材料100%天然並不加任何防腐劑；以及專營西班牙伊比利亞火腿、沙丁魚的Diverxu。
市集特設「品酒教室」，「Wine Pairing美酒配對工作坊」，由專業葡萄酒導師Esther Lee深入淺出地與大家一起探索葡萄美酒與美食配對的基礎知識及技巧的；此外，「Cocktail Bartending調酒速成班」由Bacardi 傳世雞尾酒大賽香港區冠軍Michael Leung親授調製獨特口味的雞尾酒，Michael特別為今次活動創作了一款以咖啡調酒概念的雞尾酒特飲‘Sober Breeze’- 透過分子調酒的手法將濃縮咖啡(Espresso)及咖啡油脂(Crema)混合再轉換成泡沫，加上琴酒、清爽的西瓜梳打和酸葡萄汁，創作出咖啡香氣濃郁而清爽的咖啡調酒，讓特飲加海風 帶你進入微醺世界。
「毛小孩Pawty Zone」品嚐毛孩專屬美食、工作坊、打卡賞
作為寵物友善商場，「微醺市集」旁特設「毛小孩Pawty Zone」，讓一眾可愛毛小孩享用由榮獲「亞洲亞際品牌節-卓越寵物烘焙大獎」的人氣寵物食品店Dogstergogo主理的多款特製寵物食品及飲品，包括以法式燉鴨肉或牛肉清湯炮製的「PAWHISKEY」；以雞骨湯炮製的「CHOWVAS」、含保護關節配方的寵物蛋糕「BAARGARDEN」等，亦可以品嚐到紅菜頭雞骨湯啫喱製作的「DOGTAIL」等，全部以酒杯、酒樽等「仿酒品」盛器呈現。
活動期間更特別舉辦「毛孩美酒盛宴DIY工作坊」，由導師教導主人們以寵物食用的雞肉、雞湯、蝦肉及芝士材料，為愛寵製作專屬的豐富的「美酒盛宴」，完成後讓參加者帶走自己親手製作的製成品及獲贈精美包裝盒，為毛孩們送上驚喜，各種安排盡現對毛孩的關顧！