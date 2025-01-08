毛孩好去處｜寵物友善商場北角匯 「醇酒美食嘉年華」設毛孩專屬「美酒」

北角匯早前舉行行「醇酒美食嘉年華@北角海濱」，一連四天在海濱露天廣場和室內舉辦連串精彩美酒活動，於維港海濱陪伴下，「微醺市集」將帶來超過40款各地人氣靚酒及國際得獎佳釀，更提供多款特色佐酒美食。作為寵物友善商場，活動更特設「毛小孩Pawty Zone」，誠邀各位寵主帶同愛寵一同參與，與愛寵一同品嚐「美酒」美食、參與工作坊以及打卡，與愛寵留下美好回憶。

