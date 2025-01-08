舉報濫用公屋獎｜成功舉報獎金$3000 舉報方法+資格+網上表格一覽
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【舉報濫用公屋獎／公屋／房委會／房屋署／網上表格／現金獎勵／遷出通知書】香港房屋委員會（房委會）今日（8日）表示，於早前通過設立的「舉報濫用公屋獎」將於下周三（15日）起實施。合資格人士成功舉報可獲3000元現金獎勵及感謝狀，但過程中必須符合一定條件，包括需要實名舉報及面見等，以下將綜合措施安排及相關連結供大家參考。
舉報濫用公屋獎目錄
*包括由房委會或房屋署直接聘任的公務員、合約員工以及透過顧問公司聘用之執行房委會或房屋署職務的「個體聘用人員」。
舉報濫用公屋獎｜實施日期及已舉報個案安排
有關計劃於下周三（15日）開始實施。對在計劃實施前已實名向房屋署舉報的濫用公屋個案，若有關個案的調查尚未完結，在查明屬實並於計劃實施後，成功向濫用公屋的住戶發出「遷出通知書」，房屋署會主動聯絡有關人士，徵詢其是否參與計劃。
舉報濫用公屋獎｜5大舉報途徑
- 舉報郵柬
- 房委會／房屋署網頁的電子表格 (舉報濫用公屋網上表格)
- 舉報熱線
- 電郵給房委會或房屋署
- 通知屋邨辦事處等
舉報濫用公屋獎｜核實方法
- 由於涉及現金奬勵，舉報人必須以實名舉報，並同時提出參與計劃
- 參加計劃的人士須由專責人員進行初步評審及面見，以確保資料真確
- 參加計劃人士，包括並非以指定格式表格舉報的人士，均會收到確認收悉舉報通知
舉報濫用公屋獎｜舉報獎勵
當房委會憑藉舉報人提供的資料，成功向濫用公屋住戶發出遷出通知書，房委會會向參與計劃人士提供感謝狀及最高港幣3,000元現金獎勵。
舉報濫用公屋獎｜防止濫用機制
每宗可獲奬勵的舉報會由「評審委員會」審核，並審理性質複雜及有爭辯個案（例如多於一人聲稱向某公屋單位發出「遷出通知書」是基於其提供的資訊）。「評審委員會」會由首長級人員擔任主席並作出最終決定。
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Q1.計劃幾時實施？
「舉報濫用公屋獎」將於下周三（15日）起開始實施。
Q2.所有人都可以參與？
除房委會或房屋署直接僱員外，所有年滿16歲舉報人都符合參與資格。
Q3.如何獲得3,000元獎金？
房委會憑藉舉報人提供的資料，成功向濫用公屋住戶發出遷出通知書，舉報人可獲最高港幣3,000元現金獎勵。
Q4.多人舉報同一單位如何處理？
每宗可獲奬勵的舉報會由「評審委員會」審核，評審委員會會由首長級人員擔任主席並作出最終決定。
圖片來源：房委會網頁截圖