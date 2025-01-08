舉報濫用公屋獎｜成功舉報獎金$3000 舉報方法+資格+網上表格一覽

舉報濫用公屋獎｜成功舉報獎金$3000 舉報方法+資格+網上表格一覽

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【舉報濫用公屋獎／公屋／房委會／房屋署／網上表格／現金獎勵／遷出通知書】香港房屋委員會（房委會）今日（8日）表示，於早前通過設立的「舉報濫用公屋獎」將於下周三（15日）起實施。合資格人士成功舉報可獲3000元現金獎勵及感謝狀，但過程中必須符合一定條件，包括需要實名舉報及面見等，以下將綜合措施安排及相關連結供大家參考。

舉報濫用公屋獎目錄

舉報濫用公屋獎｜舉報資格

  • 不包括房委會／房屋署的直接僱員*
  • 任何能提供真實確切資料令致房屋署成功向濫用公屋單位的人士發出遷出通知書的16歲或以上人士

*包括由房委會或房屋署直接聘任的公務員、合約員工以及透過顧問公司聘用之執行房委會或房屋署職務的「個體聘用人員」。

舉報濫用公屋獎｜實施日期及已舉報個案安排

有關計劃於下周三（15日）開始實施。對在計劃實施前已實名向房屋署舉報的濫用公屋個案，若有關個案的調查尚未完結，在查明屬實並於計劃實施後，成功向濫用公屋的住戶發出「遷出通知書」，房屋署會主動聯絡有關人士，徵詢其是否參與計劃。

舉報濫用公屋獎｜5大舉報途徑

  • 舉報郵柬
  • 房委會／房屋署網頁的電子表格 (舉報濫用公屋網上表格)
  • 舉報熱線
  • 電郵給房委會或房屋署
  • 通知屋邨辦事處等
舉報濫用公屋獎 濫用公屋舉報表格須填4大資料（圖片來源：房委會網頁截圖）
濫用公屋舉報表格須填4大資料（圖片來源：房委會網頁截圖）

舉報濫用公屋獎｜核實方法

  • 由於涉及現金奬勵，舉報人必須以實名舉報，並同時提出參與計劃
  • 參加計劃的人士須由專責人員進行初步評審及面見，以確保資料真確
  • 參加計劃人士，包括並非以指定格式表格舉報的人士，均會收到確認收悉舉報通知

舉報濫用公屋獎｜舉報獎勵

當房委會憑藉舉報人提供的資料，成功向濫用公屋住戶發出遷出通知書，房委會會向參與計劃人士提供感謝狀及最高港幣3,000元現金獎勵。

舉報濫用公屋獎｜防止濫用機制

每宗可獲奬勵的舉報會由「評審委員會」審核，並審理性質複雜及有爭辯個案（例如多於一人聲稱向某公屋單位發出「遷出通知書」是基於其提供的資訊）。「評審委員會」會由首長級人員擔任主席並作出最終決定。
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Q1.計劃幾時實施？

「舉報濫用公屋獎」將於下周三（15日）起開始實施。

Q2.所有人都可以參與？

除房委會或房屋署直接僱員外，所有年滿16歲舉報人都符合參與資格。

Q3.如何獲得3,000元獎金？

房委會憑藉舉報人提供的資料，成功向濫用公屋住戶發出遷出通知書，舉報人可獲最高港幣3,000元現金獎勵。

Q4.多人舉報同一單位如何處理？

每宗可獲奬勵的舉報會由「評審委員會」審核，評審委員會會由首長級人員擔任主席並作出最終決定。

圖片來源：房委會網頁截圖

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