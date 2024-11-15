屬猴/雞/狗生肖運程2025｜蛇年屬猴易感孤單、屬雞思想學習投資年
屬猴/雞/狗生肖運程2025目錄
蘇民峰師傅的寒熱命理論：
寒命人：生於西曆8月8日後，3月6日前（立秋後驚蟄前）
平命人：生於西曆3月6日後，5月6日前（驚蟄後立夏前）
熱命人：生於西曆5月6日後，8月8日前（立夏後立秋前）
屬猴2025蛇年運程｜會易感孤單唔開朗
屬猴朋友2025年屬太歲刑合年，「刑」代表是非多「合」代表人緣好，所以今年小人同貴人一齊同時而至。係感情方面亦都係個容易牀頭打交牀尾和，如果有穩定感情就照樣穩定，如果沒有穩定感情容易識到假桃花(來來去去未必是真命天子)。屬猴今年3粒吉星有「歲合」、「貴人」同「太陰」全都是代表有貴人相助，所以今年有貴人又強調有女貴人相助，而上司下屬拍檔係女人都加分。而凶星同樣是3顆，「官符」屬普通是非星。 「孤辰」會易感孤單唔開朗。「亡神」代表失物，例如易唔見銀包、鑰匙、電話或其他私人物品。如果是寒命人的話就可以睇高一線有機會可以放膽嘗試。如果是平命或熱命人的話，蛇年內打後三年都唔係一個順利的年，所以宜守不而攻。
屬雞2025蛇年運程｜思想學習投資年
屬雞朋友2025年屬太歲相合年，「合」代表人緣好各樣事情都穩定。感情方面，如果有拍拖者繼續姻緣，結婚者繼續感情係唔錯。但今年不是桃花年，所以沒太大機會認識新異性，但又不必太憂心因該2026年正是屬雞的紅鸞桃花年，另外農曆5月同11月桃花月份都有少少幫助好好把握桃花機會。今年吉星有「地解」逢兇化吉能化兇星之力。「將星」「三台」有利權力地位提升，打工容易升職做生意容易出名或受人尊重。「金匱」代表財帛有利。如果是寒命人因為含蛇年內三年都特別有利，加上有地位提升的吉星相助，所以今年夏天是個好機會去嘗試不同的新事物。相反如果是平命或熱命人的話，今年就適宜讀書學習或買實物為家，而投資做生意就不是太適宜。
今年凶星則有5粒，「年符」「飛符」「官符」代表官非是非人事不和，而官非亦不一定牢獄之災，可能亂過馬路或者亂扔垃圾等被罰款。「五鬼」代表有小人。「陰煞」代表女性小人。所以今年需要提防女人。
屬狗2025蛇年運程｜紅鸞星動桃花相助
屬狗朋友2025年屬紅鸞桃花年，不論單身或者已婚者有桃花都代表交際應酬人緣好間接對事業有幫助。如果已結婚者今年易有懷孕機會，有拍拖者易有結婚機會，單身者易認識長久伴侶。今年吉星除了「紅鸞」外，更有「月德」吉星具逢兇化吉之能。而「攀鞍」有利於地位提升。
而凶星只有2粒，「死符」代表小疾病，因為25蛇年不是疾病年，但24龍年因為沖太歲所以腸胃比較差，而龍年沖太歲會直至2025年5月6號之前，所以仍要注意腸胃健康。而「小耗」代表小破財，25年蛇年都比較容易用一筆錢。如果你是寒命人運勢會睇高一線，因為好運再加桃花年就代表好上加好。相反如果是平命或熱命人的話，今年係唔係特別好運氣 的年，但係因為得桃花相助點都好過24龍年沖太歲。
蛇年運程2025｜《東方新地》編輯整合7大特別日期
此外，東方新地為你整合各個而注意的特別日期，等你可以為新一年做好準備。
|立冬
|2024年 11月 7日
|冬至
|2024年 12月 21日
|年廿八
|2025年 1月 27日
|除夕
|2025年 1月 28日
|年初一
|2025年 1月 29日
|立春
|2025年 2月 3日
|正月十五
|2025年 2月 12日
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