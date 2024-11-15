屬虎/兔/龍生肖運程2025

屬虎/兔/龍生肖運程2025｜蛇年屬虎易因朋友而破財、屬龍正桃花年

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蘇民峰2025蛇年運程出爐了｜屬虎、兔和龍的朋友記得留意，知名堪輿學家蘇民峰師傅分享蛇年的整體運程預測、犯太歲解決方法及開運貼士，為大家指點迷津過一個好蛇年！

屬虎/兔/龍生肖運程2025目錄

蘇民峰師傅的寒熱命理論：

寒命人：生於西曆8月8日後，3月6日前（立秋後驚蟄前）
平命人：生於西曆3月6日後，5月6日前（驚蟄後立夏前）
熱命人：生於西曆5月6日後，8月8日前（立夏後立秋前）

屬虎2025蛇年運程｜易因朋友而破財

屬虎朋友2025年是雙重犯太歲，屬太歲相穿和太歲相刑，「刑」代表是非多又不能解決。今年皮膚和腸胃都特別要留意，尤其是一、四、七、十呢四個月都稍為留意。今年吉星有3粒，「福德」和「福星」是貴人星代表得貴人扶助。而「天德」則是逢凶化吉之星，能減輕凶星之力。而凶星有「卷舌」容易口對口、面對面吵架，可以在風水學上補救，可於西北吵架位放粉紅色物件，於東南桃花位放杯水，設一個可旺人緣化是非局。「天哭」代表心情不佳易哭。「劫殺」代表容易因朋友而破財千萬不要借錢作擔保。運氣方面寒命人可以睇高一線，相反是平命或熱命人今年打後3年就宜守不宜攻。

屬兔2025蛇年運程｜運勢平穩有周圍走的機會

屬兔朋友2025年屬細驛馬年會有周圍走的機會，可能去旅行比較多點，如果留在香港都可能鍾意成日約朋友出街。屬兔今年好平穩，因為吉星得「八座」 是表面風光地位提升。而今年亦沒有什麼凶星需要留意。所以屬兔運勢可以用「平」字形容。而運勢方面，寒命人於25夏天至28年秋天期間運氣不錯可以放膽嘗試。但相反平命或熱命人就宜守不宜攻，最快機會都要等到28年秋天。

屬龍2025蛇年運程｜天喜桃花相助比去年好

屬龍朋友2025年屬天喜桃花年，屬於正桃花容易認識到長久伴侶。如果24蛇年結婚或者懷孕到蛇年感情會更進一步。而桃花好亦代表交際應酬人緣好間接對事業有幫助。而今年吉星有2粒，「陌越」有利地位提升，「天喜」是正桃花星。而凶星有「囚獄」代表普通是非星，「病符」代表小疾病稍微要留意。

但屬龍在農曆三月前仍受24龍年犯太歲所影響，而新曆4月5到5月6仲有個犯太歲月會延續龍年犯太歲的影響，所以易有悲觀負面情緒 特別要留意提醒自己正面一點，過了新曆5月6之後就完全受桃花年影響就各樣事情都變好。如果您是寒命人，運勢會好上加好要積極進取追返24犯太歲的影響。如果是平命或熱命人，即使今年運氣麻麻地但點都好過24年犯太歲的。

蛇年運程2025｜《東方新地》編輯整合7大特別日期

此外，東方新地為你整合各個而注意的特別日期，等你可以為新一年做好準備。

立冬 2024年 11月 7日
冬至 2024年 12月 21日
年廿八 2025年 1月 27日
除夕 2025年 1月 28日
年初一 2025年 1月 29日
立春 2025年 2月 3日
正月十五 2025年 2月 12日

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