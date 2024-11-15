屬蛇/馬/羊生肖運程2025

屬蛇/馬/羊生肖運程2025｜蛇年屬蛇易亂諗嘢、屬羊比較平穩

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蘇民峰2025蛇年運程出爐了｜屬蛇、馬和羊的朋友記得留意，知名堪輿學家蘇民峰師傅分享蛇年的整體運程預測、犯太歲解決方法及開運貼士，為大家指點迷津過一個好蛇年！

屬蛇/馬/羊生肖運程2025目錄

蘇民峰師傅的寒熱命理論：

寒命人：生於西曆8月8日後，3月6日前（立秋後驚蟄前）
平命人：生於西曆3月6日後，5月6日前（驚蟄後立夏前）
熱命人：生於西曆5月6日後，8月8日前（立夏後立秋前）

屬蛇2025蛇年運程｜容易有損傷特別是牙齒同腳

屬蛇朋友2025年屬犯太歲，犯太歲有悲觀負面情緒易亂諗嘢，所以12、24、36、48歲都要留意情緒問題。如果在學期間易有壓力，家長宜多帶佢去玩避免壓力積累。如果因失戀問題更會喊到停唔到。而36同48歲的負面情緒就比較嚴重，明明係無事都會諗到無曬出路。所以犯太歲年係一個好奇怪嘅年，同運氣完全冇關係。無論好運，平運或者行衰運，犯太歲都容易受負面情緒影響。而最差月份是農曆四月(即新曆5月6 – 6月7左右)，宜外出旅遊走幾日也可以，而平命和熱命人去西北方，相反寒命人去東南方，謹記不要去錯方向，否則會有反效果。咁60歲屬蛇就要睇牙齒情況，如果早年甩掉門牙的話就要記得去驗身驗血做全身檢查。

蛇年除了情緒問題要注意外，亦都容易有損傷特別是牙齒同腳部受傷。例如街上走路都會易跌倒撞傷，所以無論揸車又好，行街又好都要留意路面情況，尤其是農曆四月同十月容易損傷嘅月份可以捐血或洗牙來化解。 屬蛇今年吉星有「天解」和「解神」可以化解凶星力量。而凶星則有6顆，有「劍鋒」和「伏屍」係容易受金屬所傷見血所以要捐血洗牙來化解。「太歲」指犯太歲有情緒問題。「血刃」是手腳易受損傷。「浮沉」指沒有突破。最後「指背」是有人背後搬弄是非，所以萬事都有小心。

屬馬2025蛇年運程｜霧水桃花但感情能堅持就有機會長久

屬馬朋友2025年屬咸池桃花年，雖然是霧水桃花但總比沒有好，而咸池桃花代表容易跟相識的人走在一起亦突然分開，但如果感情能堅持至2026年就有機會長久維繫呢段姻緣。咸池桃花除了姻緣外亦代表看起來比較順眼，交際應酬人緣好，間接對事業都有幫助。

今年吉星有「太陽」代表有男貴人相助，若上司、拍擋或下屬是男生都有幫助。而凶星則有4顆，「流霞」令感情易出現煩惱。「天空」易計劃成空，但師傅話能解決眼前問題才是易成功之人，需有長遠嘅規劃但無須逐步太多計劃，所以「天空」亦不算太凶。「晦氣」易被人截糊，如果從事需要簽約的相關工作，對方落實後應立馬去簽定合約，「咸池」可不算凶星的。 吉凶星比例來說不屬特別有力但也不是特別差。如果您是熱命人而蛇年是大火年，蛇年開始三年內易守不易攻，有任何機會千祈唔好嘗試，可以唔轉工的話頂到2028年秋天先好轉。如果是平命人雖然唔係好運，但都屬於比較平穩地唔好運。而最好運是寒命人，含蛇年內三年有任何機會都可嘗試，無論想投資又好或者轉工都好，其實都係好時機。

屬羊2025蛇年運程｜沒吉亦沒凶全靠個人運勢

屬羊朋友2025年屬太歲遙合年。遙合指有遠方貴人相助，如果從商或工作需要去遠方或者需要同外地人有聯絡，今年是有相對幫助。但可惜屬羊今年一粒吉星也沒有但不是爭拗年，所以感情比較穩定。今年亦非桃花年所以想認識異性今年機會不是很大，唯有指望桃花月份(農曆一月和七) 看看能否成就姻緣。而財運方面就比較平穩沒有太特別。

凶星則有「月煞」、「大煞」、「飛廉」、「豹尾」、「喪門」和「地喪」6粒，但全都是沒有影響力的凶星。所以蛇年屬羊既沒吉亦沒凶全靠個人運勢，如果你是寒命人，2025開始三年大火年，所以蛇年入到夏天5月6之後有新機會去放膽嘗試，無論投資又好、轉工又好其實都適宜。但相反是平命或熱命人的話，今年沒什麼運氣和吉星也沒貴人輔助，所以應事事退守直到2028秋天才是你的好運嗎。

蛇年運程2025｜《東方新地》編輯整合7大特別日期

此外，東方新地為你整合各個而注意的特別日期，等你可以為新一年做好準備。

立冬 2024年 11月 7日
冬至 2024年 12月 21日
年廿八 2025年 1月 27日
除夕 2025年 1月 28日
年初一 2025年 1月 29日
立春 2025年 2月 3日
正月十五 2025年 2月 12日

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