屬豬/鼠/牛生肖運程2025｜蛇年屬豬大破財、屬牛有遠方貴人
屬豬/鼠/牛生肖運程2025目錄
蘇民峰師傅的寒熱命理論：
寒命人：生於西曆8月8日後，3月6日前（立秋後驚蟄前）
平命人：生於西曆3月6日後，5月6日前（驚蟄後立夏前）
熱命人：生於西曆5月6日後，8月8日前（立夏後立秋前）
屬豬2025蛇年運程｜「大耗」代表大破財
屬猴朋友2025年屬沖太歲，「沖」代表動代表變化。而變化大於桃花方面，容易結婚、分手或者有一段新感情，所以感情變化未必一定負面。 咁同埋今年易有牙齒同腳方面有損傷，例如行街都易跌倒撞傷，駕車特別要留意都容易有撞車機會，尤其是農曆4月和10月需捐血洗牙化解而駕車盡可能這兩個月都避免。今年吉星有「驛馬」代表遷移外出變化之像，加上沖太歲的影響就更增加了搬屋的機會，住屋變化搵個好風水房子就可以，最重要就是廚房千祈唔好對任何門，廁所可以的話唔好對著床。
今年凶星有「大耗」代表大破財，沖太歲容易結婚生仔搬屋咁都需要用一筆錢以應凶星之力。而轉工方面就兩極化，如果你是寒命人可以積極進取接受新轉變尤其夏天之後，因為接下來幾年都比較順利少少。而平命或熱命人正在行逆運，可以唔變的話最好留在原地，最快都要等到2028秋天之後先至有個好的轉機，所以這幾年都宜守不宜攻。
屬鼠2025蛇年運程｜中遊運氣平穩沒突破
屬鼠朋友2025年屬太歲暗合年，「暗合」就更加暗。於桃花方面，最多有暗戀對象能夠成事機會不大，如果有拍拖者感情關係比較穩定。運氣來說屬於中遊的生肖，平平穩穩沒有什麼大突破。如果你是寒命人這3年間屬於大火年，有機會都可勇於嘗試。相反是平命或熱命人這3年就宜守不宜攻。而今年其實有3粒貴人星「紫微」、「龍德」 和「玉堂」，即使今年運中遊但因有貴人輔助都會睇高一線。加上今年沒有凶星和相沖，所以今年只不過沒有其他生肖好但沒什麼特別要留意。
屬牛2025蛇年運程｜有遠方貴人輔助
屬牛朋友2025年屬太歲遙合年，「遙合」指有遠方貴人輔助。遠方貴人意思指去外地做生意或於香港做海外生意都會有幫助，感情方面幫助不大，因為易有遠方桃花，可能香港識外地人或者外地識一個人，但因為始終都相隔異地又不是重桃花年所以能夠維持落去機會都未必好大。而今年屬牛都沒有吉星，所以沒什麼外來助力全部都要靠自己親力親為。
今年凶星有3粒，「陽刃」易心情唔好發脾氣。「天哭」容易心情不佳。「華蓋」易覺得孤獨 不開朗，如果從事藝術相關工作「華蓋」反而有有助靈感 湧現。所以受凶星影響今年容易感觸落淚，但師傅話流下眼淚其他沒所謂，有時感情舒緩下就反而平衡到情緒。而寒命人都係運氣不錯可以進取，而平命或熱命人就相反宜守不宜攻。
蛇年運程2025｜《東方新地》編輯整合7大特別日期
此外，東方新地為你整合各個而注意的特別日期，等你可以為新一年做好準備。
|立冬
|2024年 11月 7日
|冬至
|2024年 12月 21日
|年廿八
|2025年 1月 27日
|除夕
|2025年 1月 28日
|年初一
|2025年 1月 29日
|立春
|2025年 2月 3日
|正月十五
|2025年 2月 12日
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