蘇民峰2025蛇年運程

蘇民峰2025蛇年運程｜12生肖完整運勢全面睇！犯太歲4生肖+開運貼士

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蘇民峰2025蛇年運程｜12生肖運勢分析出爐了！屬鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬十二生肖的朋友記得留意，知名堪輿學家蘇民峰師傅分享蛇年的12生肖整體運程預測、犯太歲解決方法及開運貼士，為大家指點迷津過一個好蛇年！

蘇民峰2025蛇年運程目錄

蛇年運程2025｜2025年蛇年犯太歲4大生肖：

屬蛇：犯本命年太歲
屬猴：太歲刑合
屬豬：沖太歲
屬虎：太歲相刑＋太歲相穿

犯太歲是情緒問題，沖太歲是大變化，刑太歲是小小問題但搞好耐全年都解決不了。所以記得留意蘇民峰大師既運勢解釋同開運貼士。

2025年屬蛇運程運勢

屬蛇朋友2025年犯太歲易有悲觀負面情緒，今年有凶星影響易受金屬所傷同見血，而犯太歲都唔適宜積極進取宜放慢腳步。詳細運程：蘇民峰2025年屬蛇運勢+開運貼士

2025年屬馬運程運勢

屬馬朋友今年是咸池桃花年，代表交際應酬人緣好間接對事業都有幫助，但姻緣方面屬於霧水桃花。受凶星影響計劃易落空，心情易不佳。詳細運程：蘇民峰2025年屬馬運勢+開運貼士

2025年屬羊運程運勢

屬羊朋友今年桃花就冇乜著落而有穩定感情就繼續穩定。今年是太歲搖合年易有遠方貴人相助，做外地生意或接觸外地人的話會加分。詳細運程：蘇民峰2025年屬羊運勢+開運貼士

2025年屬猴運程運勢

屬猴朋友今年是太歲刑合年小人和貴人齊至，但有多顆吉星相助，易有貴人尤其是女性貴人。受凶星影響易感孤獨同易唔見銀包鑰匙。詳細運程：蘇民峰2025年屬猴運勢+開運貼士

2025年屬雞運程運勢

屬雞朋友今年是太歲相合年，代表人緣好各樣事情都穩定。受吉星相助易有權力地位提升，但有凶星影響易有官非、是非、人事不和。詳細運程：蘇民峰2025年屬雞運勢+開運貼士

2025年屬狗運程運勢

屬狗朋友今年是紅鸞桃花年，代表人緣好間接對事業都有幫助。而有拍拖的易有結婚機會，單身者易認識長久伴侶。但有凶星影響易有小破財。詳細運程：蘇民峰2025年屬狗運勢+開運貼士

2025年屬豬運程運勢

屬豬朋友今年是沖太歲代表變化。今年吉星有驛馬再加沖太歲影響，增加咗搬屋機會。受凶星「大耗」影響都會用到一筆錢。詳細運程：蘇民峰2025年屬豬運勢+開運貼士

2025年屬鼠運程運勢

屬鼠朋友今年是太歲暗合年，運氣屬於中游的生肖。但有3粒吉星有助，貴人扶助都易睇高一線。但今年沒有凶星所以只是沒其他生肖好，但沒有太多要注意。詳細運程：蘇民峰2025年屬鼠運勢+開運貼士

2025年屬牛運程運勢

屬牛朋友今年是太歲遙合年有遠方貴人相助。但今年沒有吉星缺少外來嘅助力，但有凶星影響心情易孤獨感和唔開心而且易發脾氣。詳細運程：蘇民峰2025年屬牛運勢+開運貼士

2025年屬虎運程運勢

屬虎朋友今年是太歲相刑年，代表小麻煩但難解決。今年3粒吉星相助有貴人幫忙更易逢凶化吉，今年健康需注意尤其是皮膚同腸胃。詳細運程：蘇民峰2025年屬虎運勢+開運貼士

2025年屬兔運程運勢

屬兔朋友是小驛馬年容易四圍走，整體平穩比上年龍年好。但今年沒有凶星所以沒有太多要注意。詳細運程：蘇民峰2025年屬兔運勢+開運貼士

2025年屬龍運程運勢

屬龍朋友是天喜桃花年，屬於正桃花容易認識長久伴侶，如果龍年已婚蛇年感情會更進一步。而正桃花代表交際人緣好間接對事業都有幫助。詳細運程：蘇民峰2025年屬兔運勢+開運貼士

蛇年運程2025｜《東方新地》編輯整合7大特別日期

此外，東方新地為你整合各個而注意的特別日期，等你可以為新一年做好準備。

立冬 2024年 11月 7日
冬至 2024年 12月 21日
年廿八 2025年 1月 27日
除夕 2025年 1月 28日
年初一 2025年 1月 29日
立春 2025年 2月 3日
正月十五 2025年 2月 12日

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