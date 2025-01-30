農曆新年2025｜赤口行房夫妻易生口角 拆解年初三5大宜忌 玄學家教一個動作旺財運
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正月初三亦即「赤口」。據民間故事，每年初三為「赤狗日」，亦即口舌官司之神「赤狗神」的降臨之日，人與人之間易生口角，故傳統上年初三亦不宜拜年，甚至演變成適合「攻打四方城」之日。台灣玄學家小孟老師就指出，年初三特別容易有凶事發生，並提出5大禁忌供大家參考。
年初三5大宜忌
1.忌外出拜年
赤狗為憤怒之神出來的日子，因此不可以拜年，否則容易與人生口角，或有憤怒的事情發生。
2.不宜點燈
初三晚上是「老鼠娶親」好日子，因此不要開燈讓老鼠好好娶親，以免打擾鼠神；可在家中廚房放一些米、鹽巴或甜品，象徵給老鼠吃，老鼠飽足則不會加害一般人。
3.不宜行房
經過年初一二的勞碌，初三一般而言亦較疲累，女士易氣血不足，同時亦可能防礙到老鼠娶親，故此建議此日避免行房恩愛，夫妻才會恩愛，以免觸怒憤怒之神令夫妻產生口角。
4.莫吃過多米粒
因為老鼠吃米粒五穀，避免與老鼠搶糧食因此要避開攝取過多米粒。
5.不宜早起
相比年初一、二要早起，初三不妨睡到「自然醒」，亦方便避開宴客朋友聚會。
初三旺財小貼士
在戶外灑一些米粒象徵與「老鼠」分錢，寓意鼠來寶，鼠錢鼠到爆。（「數錢數到爆」的國語諧音）