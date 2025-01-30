農曆新年2025｜赤口行房夫妻易生口角 拆解年初三5大宜忌 玄學家教一個動作旺財運

正月初三亦即「赤口」。據民間故事，每年初三為「赤狗日」，亦即口舌官司之神「赤狗神」的降臨之日，人與人之間易生口角，故傳統上年初三亦不宜拜年，甚至演變成適合「攻打四方城」之日。台灣玄學家小孟老師就指出，年初三特別容易有凶事發生，並提出5大禁忌供大家參考。

