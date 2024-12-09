聖誕好去處｜「羅啟豪冬日約會迷你市集」登陸赤柱美利樓 義賣籌款捐癌童
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聖誕節赤柱美利樓有好去處！12月15日至12月26日期間，赤柱美利樓 2 樓全層將設「羅啟豪冬日約會迷你聖誕市集」，市集CP值滿滿，2.5 米高的聖誕花圈至啱打卡，市集將設羅啟豪二手衣物義賣、上色鴨仔拍賣，籌得善款會捐到服務癌症兒童及其家人的「生命小戰士會」，意義非凡。
市集免費入場 多個玩食買亮點
美食滿滿：贈送多款免費窩心手工烘焙曲奇，以及特製暖心飲品供市民品嚐，如小熊沐浴曲奇、檸檬方磚蛋糕、紅心巧克力 ( 士多啤梨熱朱古力)、花果協奏曲 (柑桔檸檬伯爵茶)等；
CP值爆燈：設有免費攤位遊戲贈送精美禮品及扭蛋機贈送微縮模型，另有手工藝工作坊及比賽；
打卡位滿滿：多個好玩打卡點——譬如一個 2.5 米高的聖誕花圈；市集採用晴空與大地融合之色調佈置，加上溫馨的北歐設計風格，以呼應設計系出身的主人翁。
Chill做善事 籌得款項捐贈「生命小戰士會」
善心滿滿：為配合常希望回饋社會的主角，同時為因要交換聖誕禮物而煩惱的朋友設想，市集會出售多家本地社企特色產品；在場更有啟豪的二手衣物義賣，以及拍賣由他親手上色的鴨仔，籌得之善款，會捐到服務癌症兒童及其家人的「生命小戰士會」，令市集更添意義。
活動不單止於 15 日（開幕日）請到啟豪一眾圈中朋友齊為巿集剪綵，於市集最後一日（26 日），「生命小戰士會」合唱團更會到場表演，當然不少得啟豪現身，以美利樓如此有歷史價值的建築物作背景獻唱，以歌聲去為這個獨一無二的市集徐徐閉幕，氛圍感拉滿！喜愛享受美食、音樂又鍾意打卡的你，這個無論是 I 人定 E 人都適合的市集，一定會令人大開眼界，大家不容錯過！
「羅啟豪之冬日約會迷你市集」
日期：12 月 15及12月21至26 日
活動時間：中午 12:00-晚上8:00（15 日延遲至下午 4 時開幕、26 日提早至下午 4 點閉幕）
活動地點：赤柱美利樓 2 樓
「羅啟豪之冬日約會迷你市集」閉幕日演出
日期：12 月26 日
下午 3 點半：「生命小戰士」
下午 5 點：羅啟豪演出時間
活動地點：赤柱美利樓入口
圖片來源：大會提供、大會提供