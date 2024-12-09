聖誕好去處｜「羅啟豪冬日約會迷你市集」登陸赤柱美利樓 義賣籌款捐癌童

聖誕節赤柱美利樓有好去處！12月15日至12月26日期間，赤柱美利樓 2 樓全層將設「羅啟豪冬日約會迷你聖誕市集」，市集CP值滿滿，2.5 米高的聖誕花圈至啱打卡，市集將設羅啟豪二手衣物義賣、上色鴨仔拍賣，籌得善款會捐到服務癌症兒童及其家人的「生命小戰士會」，意義非凡。

